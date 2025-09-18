Tuta moto Vanucci VSM-4: comfort, protezione e stile per scendere in pista [FOTO]

Disponibile in quattro colori, in esclusiva sul sito di Louis Moto al prezzo di 899 €

di Gaetano Scavuzzo 18 Settembre, 2025

Foto Tuta moto Vanucci VSM-4

Puntando a creare le condizioni ottimali per esaltare la passione e l’adrenalina in sella di ogni motociclista Vanucci, brand esclusivo commercializzato e distribuito da Louis Moto, lancia una nuova tuta intera, che sottolinea la propria spettacolarità estetica nella sua versione di colore rosso.

La nuova tuta Vanucci VSM-4 è realizzata in pelle bovina premium con spessore da 1,2 a 1,4 mm ed è in grado adattarsi al corpo come una seconda pelle. Morbida e senza nessuna rigidità, la tuta VSM-4 ha un taglio sportivo garantendo al tempo stesso elevata vestibilità e un comfort di livello superiore. 

Tuta moto Vanucci VSM-4

Dotata di protezioni rimovibili 

Si tratta dunque di un capo particolarmente confortevole ma dotata di tutto quello che ci si aspetta da un vera tuta da gara: gobba dorsale, inserti stretch, zone traforate, elementi riflettenti e slider per le ginocchia. Inoltre la tuta Vanucci VSM-4 integra anche le protezioni Sas-Tec amovibili su spalle, gomiti, fianchi e ginocchia. Dotata di certificazione Classe AA secondo la normativa europea EN 17092-2020, la Vanucci VSM-4, disponibile in quattro colori e sei taglie, è acquistabile esclusivamente sul sito di Louis Moto al prezzo di 899 €

Foto: Tuta moto Vanucci VSM-4

