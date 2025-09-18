Tuta moto Vanucci VSM-4: comfort, protezione e stile per scendere in pista [FOTO]

Puntando a creare le condizioni ottimali per esaltare la passione e l’adrenalina in sella di ogni motociclista Vanucci, brand esclusivo commercializzato e distribuito da Louis Moto, lancia una nuova tuta intera, che sottolinea la propria spettacolarità estetica nella sua versione di colore rosso.

La nuova tuta Vanucci VSM-4 è realizzata in pelle bovina premium con spessore da 1,2 a 1,4 mm ed è in grado adattarsi al corpo come una seconda pelle. Morbida e senza nessuna rigidità, la tuta VSM-4 ha un taglio sportivo garantendo al tempo stesso elevata vestibilità e un comfort di livello superiore.

Dotata di protezioni rimovibili

Si tratta dunque di un capo particolarmente confortevole ma dotata di tutto quello che ci si aspetta da un vera tuta da gara: gobba dorsale, inserti stretch, zone traforate, elementi riflettenti e slider per le ginocchia. Inoltre la tuta Vanucci VSM-4 integra anche le protezioni Sas-Tec amovibili su spalle, gomiti, fianchi e ginocchia. Dotata di certificazione Classe AA secondo la normativa europea EN 17092-2020, la Vanucci VSM-4, disponibile in quattro colori e sei taglie, è acquistabile esclusivamente sul sito di Louis Moto al prezzo di 899 €.