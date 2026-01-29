Tucano Urbano WarmPower: abbigliamento riscaldante per moto e scooter per l’inverno [FOTO]

Anche in piena stagione invernale c’è chi non rinuncia a spostarsi in scooter o in moto. E per affrontare al meglio il freddo, nemico numero uno per chi usa un mezzo a due ruote durante l’inverno, è necessario coprirsi adeguatamente e indossare capi in grado di attenuare al meglio l’impatto delle basse temperature sul corpo. Uno specialista dell’abbigliamento invernale in moto è Tucano Urbano che per la stagione più fredda propone una ricca e completa gamma di prodotti riscaldanti che compongo linea WarmPower.

Capi riscaldanti per tutto il corpo

Puntando ad incrementare il comfort termico, Tucano Urbano ha ampliato la collezione WarmPower con capi riscaldanti che coprono tutte le parti più esposte all’aria fredda, come mani, collo, petto, schiena e gambe. Soluzioni che Mirko Tambascia, project manger del gruppo Mandelli, proprietario del brand, presenta così: “Crediamo molto nei prodotti WarmPower perché, rispetto ai ‘normali’ capi invernali che si limitano a trattenere il calore corporeo, i riscaldanti hanno una funzione non passiva bensì attiva: forniscono calore al corpo che, in posizione statica, subisce l’aria pungente durante il tragitto in moto e, soprattutto, offrono il comfort termico funzionale a non avvertire né caldo né freddo. Il che è fondamentale per garantirsi quella sensazione di benessere necessaria a guidare in sicurezza”.

La gamma WarmPower

Tra le ingegnose soluzioni, alimentate con PowerBank, che Tucano Urbano propone per proteggersi dal freddo troviamo, partendo dalla parte alta del corpo, il gilet sottogiacca Topwarm (prezzo di 104,99 €) disponibile anche in versione Lady, la pettorina Bibwarm (59,99 €) e lo scaldacollo Neckwarm (51,99 €). Scendendo alla zona lombare e sacrale, ci sono la cintura Cintukawarm (64,99 €) e il coprisella Coolwarm (69,99 €), mentre in pantaloni Pantawarm (109,99 €) riscaldano cosce e ginocchia.

Al comfort termico della mani, la parte in assoluto più esposta all’aria fredda, Tucano Urbano propone tre modelli di guanti termici alimentati a batteria al litio da 7,4 V/2200 mAh inclusa e ricaricabile, con una durata di circa 4 ore a 65,5° C: Superwarm Hydroscud (209,99 €) per i motociclisti e i maxi scooteristi, Starwarm Hydroscud (179,99 €) per gli scooteristi urbani ed extra urbani e Sowarm (159,99 €) dedicati a chi effettuata brevi spostamenti in sella a mezzi di piccola cilindrata.