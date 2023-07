Tucano Urbano presenta EL’MAX ed EL’CITY: due nuovi caschi omologati ECE 22.06 [FOTO]

Si chiamano EL’MAX ed EL’CITY i due nuovi caschi presentati da Tucano Urbano con omologazione europea ECE 22.06. Capaci di soddisfare la normativa europea entrata in vigore nel gennaio 2021 che alza l’asticella della sicurezza su diversi fronti, i nuovi caschi di Tucano Urbano sono rimasti fedeli al design rigorosamente urbano del brand ma con caratteristiche di maggior sicurezza.

Al top in sicurezza

I due nuovi caschi sono stati in grado di rispettare i nuovi parametri relativi agli accessori integrati nel casco (luci, Bluetooth, videocamera), superare i nuovi test di impatto rotazionale, di punti di battuta su tutta la superficie della calotta, di decelerazione durante l’impatto, non solo ad alta ma anche a bassa velocità, di scalzamento dal davanti oltre che da dietro e di controllo del flusso produttivo per evitare la contraffazione. Tutto questo ha permesso di realizzare un casco più protettivo, ma anche più grande e pesante, cosa che ha richiesto a Tucano Urbano particolare attenzione su fitting e proporzioni.

EL’MAX per i viaggi extra-urbani

Tucano Urbano EL’MAX è un casco jet in policarbonato pensato per chi nella quotidianità percorre tragitti, anche extra-urbani, di lunga-media lunghezza. Particolarmente confortevole, EL’MAX dispone di interno in microfibra traspirante e anallergica con inserti in rete Aero 3D, con ampio spazio nelle zone orecchie e ventilazione Clima System con due prese d’aria. Il casco è dotato poi di doppia visiera, una trasparente esterne e l’altra scura parasole interna, per il pratico uso sia d’inverno che d’estate. Proposto in tre varianti di colore (nero opaco, bianco lucido e giallo fluo lucido), il casco EL’MAX ha un prezzo consigliato al pubblico di 159,90 €.

EL’CITY per la guida in città

Per la guida in città c’è invece la casco jet Tucano Urbano EL’CITY, anch’esso in policarbonato, con doppia visiera e ventilazione Clima System a tre prese d’aria, pesato per chi si muove quotidianamente nel traffico cittadino. Sono tre le tinte disponibili (nero, verde airboner e grigio moondust), mentre il prezzo consigliato al pubblico è di 149,90 €.