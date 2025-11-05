Tucano Urbano: a EICMA 2025 debutta il nuovo Termoscud con sistema Scudlock

di Andrea Senatore 5 Novembre, 2025
Tucano Urbano, da sempre sinonimo di innovazione e stile nella mobilità su due ruote, torna protagonista a EICMA 2025 con l’evoluzione del suo prodotto più iconico: il Termoscud, il coprigambe più venduto al mondo. Con oltre 2 milioni di pezzi distribuiti dal 1999, questo simbolo dell’inverno su due ruote si rinnova con un obiettivo chiaro: semplificare l’esperienza d’uso e renderla quattro stagioni, grazie al nuovo Scudlock System, un brevetto in corso di registrazione che consente un montaggio rapido, sicuro e intuitivo.

“La nostra mitica Copertina – spiega Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario di Tucano Urbano dal 2021 – nasce con la missione di una mobilità più sostenibile. Non vogliamo che le due ruote vadano in letargo nei mesi freddi, ma che diventino un mezzo pratico e confortevole tutto l’anno.”

In anteprima mondiale, il marchio presenta due nuove versioni: Termoscud S-Pro (239,99 €), pensato per i maxi scooter come Yamaha TMAX Tech, Honda XADV 750, Honda Forza 750 e Piaggio MP3 310; e Termoscud S (149,99 €) dedicato ai popolari Honda SH 350, Honda PCX 125 e Yamaha NMAX 125.

Tra i punti di forza dei nuovi modelli: il design Made in Italy con tecnologia 3D, l’assenza di nastri laterali per preservare l’estetica, il 4 Season System per un utilizzo invernale, intermedio o estivo, e il celebre sistema gonfiabile S.G.A.S., che elimina lo sventolio alle alte velocità. La versione S-PRO introduce inoltre la costruzione Hydroscud termosaldata, con impermeabilità superiore ai 20.000 mm.

L’appuntamento con tutte le novità è a EICMA 2025, dal 4 al 9 novembre a Milano Rho-Fiera, Padiglione 10, Stand C80, e nell’area Motolive – Your Urban Mobility, dove sarà possibile testare le innovazioni Tucano Urbano in sella.

