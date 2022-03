Trofeo Scrambler FMI 2022: si parte da Pretoro in Abruzzo il 9 e 10 aprile

La nuova stagione del Trofeo Scrambler FMI scatta da Pretoro, un comune di circa mille abitanti in provincia di Chieti. Il primo fine settimana, nel calendario del Trofeo Scrambler FMI 2022, è previsto nei giorni 9 e 10 aprile.

Un nuovo inizio

Il regolamento resta pressoché immutato nella stagione, con la possibilità di partecipare in forma agonistica in classe Scrambler Light ed Heavy, Maxienduro mono o pluricilindrica e Open Sport, quindi in categoria Turistica unica. Per partecipare è necessario essere in possesso della Licenza Agonistica Fuoristrada, anche One Event, invece per prendere parte alla categoria Turistica unica bisogna disporre della Tessera Member FMI oltre alla certificazione medica per attività sportiva non agonistica. Il percorso è identico per ogni partecipante, compreso il transito in prova speciale, però i partecipanti della categoria Turistica non sono cronometrati e non accedono alla classifica. Tra le novità della stagione c’è l’introduzione della classe agonistica Open Sport 2Tempi, composta in presenza di almeno tre concorrenti. Per i diversi dettagli si può consultare il portale legato alla manifestazione.

Sul versante orientale della Maiella, il borgo di Pretoro funge da primo luogo di confronto in due giornate organizzate dal Moto Club DG. Il percorso, disegnato nel rispetto della filosofia del Trofeo che prevede turismo e agonismo, è caratterizzato da tracciati diversi nei due appuntamenti in programma. Le iscrizioni per questo primo confronto si chiudono il 2 aprile.

Si parte il 9 aprile a mezzogiorno percorrendo un anello di 25 chilometri tra sterrati e fondo brecciato da ripetere tre volte. Domenica 10 aprile, invece, l’itinerario è di 30 chilometri sul medesimo fondo e ripetuto ancora per tre tornate. La prova speciale fettucciata è prevista sabato e domenica ad ogni tornata. In programma anche una festa il sabato sera, gestita in collaborazione con la Pro-Loco.

Dopo la tappa a Pretoro, il 4 e 5 giugno la sfida riprende al Terre di Predappio Scrambler. Quindi seguendo il calendario i partecipanti approdano in Sardegna a Sinnai per il Sardinia Rumble del 24 e 25 settembre. La conclusione stagionale è prevista all’Imponente Scrambler a Guastalla, vicino al fiume Po, nelle giornate 8 e 9 ottobre 2022. Seppure su due giornale, ogni appuntamento risulta una gara singola con l’assegnazione di punteggio. È possibile iscriversi anche alla sola tappa del sabato o della domenica, come indicato.

Un Trofeo Royal Enfield Himalayan

In stagione debutta anche il nuovo Trofeo Royal Enfield Himalayan, un monomarca indetto dalla Valentino Motor Company S.p.A, distributore italiano Royal Enfield. I partecipanti al trofeo Royal Enfield Himalayan parteciperanno anche per la classifica Maxienduro Monocilindrica ed Assoluta. Le gare del Trofeo Scrambler risultano valide per l’assegnazione di punteggio.

Foto: Trofeo Scrambler e Maxienduro

