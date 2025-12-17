Triumph Tracker 400 e Thruxton 400: due nuove Modern Classics da 42 CV [FOTO]

Triumph Motorcycles presenta una doppia novità, ovvero due nuovi modelli che vanno ad ampliare ulteriormente la proposta della Casa britannica nel segmento delle medie cilindrate. Parliamo di Tracker 400 e Thruxton 400, due novità inedite che arricchiscono la gamma 400 di Triumph andando ad affiancarsi a Speed 400 e Scrambler 400 X/XC. Le due nuove moto di Triumph sono diverse per carattere e ispirazione, ma accomunate da un design Modern Classics che richiama l’heritage del marchio inglese.

Entrambe le nuove moto di Triumph sono spinta dall’ultima evoluzione del motore monocilindrico TR-Series da 398 cc, che ora sviluppa 42 CV a 9.000 giri/min, con un incremento del 5% di potenza agli altri modelli della gamma 400. L’aggiornamento del propulsore, cresciuta in fluidità ed erogazione di coppia, promette brillantezza, divertimento di guida e agilità su strada.

Triumph Tracker 400

La Triumph Tracker 400 si spira al mondo del flat track, con una posizione di guida dominante grazie al manubrio più ampio e a un telaio ottimizzato per garantire le massime performance in termini di maneggevolezza e controllo. Il look di questa moto è deciso e sportivo con codino monoposto, tabella porta-numero, serbatoio squadrato, flyscreen e cerchi ridisegnati che montano pneumatici Pirelli MT60 RS. Disponibile in tre colorazioni, Racing Yellow, Phantom Black e Aluminium Silver, la Tracker 400 combina stile racing e facilità di guida quotidiana, disponendo di dotazione come ABS, traction control disinseribile e frizione assistita.

Triumph Thruxton 400

La Triumph Thruxton 400, invece, rappresentata le reinterpretazione in chiave contemporanea dell’iconica Thruxton, presentandosi come una vera café racer moderna, dotata di semimanubri, pedane arretrate e un assetto sospensioni più sportivo per offrire una guida reattiva e coinvolgente. Il design di questa moto richiama la storica Thruxton con carenatura compatta, codino monoposto e dettagli premium. La nuova Thruxton 400 è, che monta in primo equipaggiamento pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV che garantiscono un ottimale utilizzo stradale sportivo, viene proposta in quattro varianti cromatiche: Phantom Black / Aluminium Silver, Carnival Red / Aluminium Silver, Pearl Metallic White / Storm Grey e Metallic Racing Yellow / Aluminium Silver.

Disponibilità e prezzi

Entrambe le due nuove moto arriveranno in concessionaria la prossima primavera. La Triumph Tracker 400, disponibile da maggio 2026, ha un prezzo di 6.345 €, mentre la Triumph Thruxton 400, disponibile da aprile 2026, costa 6.595 €.