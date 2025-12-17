Triumph Tracker 400 e Thruxton 400: due nuove Modern Classics da 42 CV [FOTO]

Arriveranno in concessionaria nella primavera 2026, con prezzi da 6.345 € e 6.595 €

di Gaetano Scavuzzo 17 Dicembre, 2025

Foto Triumph Tracker 400 e Thruxton 400

Triumph Motorcycles presenta una doppia novità, ovvero due nuovi modelli che vanno ad ampliare ulteriormente la proposta della Casa britannica nel segmento delle medie cilindrate. Parliamo di Tracker 400 e Thruxton 400, due novità inedite che arricchiscono la gamma 400 di Triumph andando ad affiancarsi a Speed 400 e Scrambler 400 X/XC. Le due nuove moto di Triumph sono diverse per carattere e ispirazione, ma accomunate da un design Modern Classics che richiama l’heritage del marchio inglese.

Entrambe le nuove moto di Triumph sono spinta dall’ultima evoluzione del motore monocilindrico TR-Series da 398 cc, che ora sviluppa 42 CV a 9.000 giri/min, con un incremento del 5% di potenza agli altri modelli della gamma 400. L’aggiornamento del propulsore, cresciuta in fluidità ed erogazione di coppia, promette brillantezza, divertimento di guida e agilità su strada. 

Triumph Tracker 400

La Triumph Tracker 400 si spira al mondo del flat track, con una posizione di guida dominante grazie al manubrio più ampio e a un telaio ottimizzato per garantire le massime performance in termini di maneggevolezza e controllo. Il look di questa moto è deciso e sportivo con codino monoposto, tabella porta-numero, serbatoio squadrato, flyscreen e cerchi ridisegnati che montano pneumatici Pirelli MT60 RS. Disponibile in tre colorazioni, Racing Yellow, Phantom Black e Aluminium Silver, la Tracker 400 combina stile racing e facilità di guida quotidiana, disponendo di dotazione come ABS, traction control disinseribile e frizione assistita. 

Triumph Tracker 400

Triumph Thruxton 400

La Triumph Thruxton 400, invece, rappresentata le reinterpretazione in chiave contemporanea dell’iconica Thruxton, presentandosi come una vera café racer moderna, dotata di semimanubri, pedane arretrate e un assetto sospensioni più sportivo per offrire una guida reattiva e coinvolgente. Il design di questa moto richiama la storica Thruxton con carenatura compatta, codino monoposto e dettagli premium. La nuova Thruxton 400 è, che monta in primo equipaggiamento pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV che garantiscono un ottimale utilizzo stradale sportivo, viene proposta in quattro varianti cromatiche: Phantom Black / Aluminium Silver, Carnival Red / Aluminium Silver, Pearl Metallic White / Storm Grey e Metallic Racing Yellow / Aluminium Silver.

Triumph Thruxton 400

Disponibilità e prezzi

Entrambe le due nuove moto arriveranno in concessionaria la prossima primavera. La Triumph Tracker 400, disponibile da maggio 2026, ha un prezzo di 6.345 €, mentre la Triumph Thruxton 400, disponibile da aprile 2026, costa 6.595 €

Foto: Triumph Tracker 400 e Thruxton 400

