Track Experience & Di.Di.Day – Accelerando oltre le Barriere: il 12 ottobre in pista a Vallelunga all’insegna dell’inclusione [FOTO]

Sabato 12 ottobre, presso l’Autodromo di Vallelunga (Campagnano di Roma), si terrà il “Track Experience & Di.Di. Day: Accelerando oltre la Barriere“, una giornata dedicata all’adrenalina, ai motori, e soprattutto all’inclusione.

L’evento, nato grazie alla partnership tra Progetto Sinapsi – Associazione di genitori di bambini e ragazzi autistici e l’associazione Di.Di. Diversamente Disabili che avvicina o riavvicina al mondo delle due ruote persone con disabilità, è dedicato a bambini, ragazzi e adulti con disabilità per permettere loro di superare le barriere e sperimentare l’integrazione attraverso le emozioni delle corse su pista.

Per una giornata intera l’Autodromo di Vallelunga diventerà un luogo di divertimento, adrenalina e coraggio, con i ragazzi che avranno l’opportunità di vivere l’esperienza unica di andare in pista, a bordo di auto o in sella a moto sportive, guidate da piloti e istruttori esperti, per un’esperienza emozionante e in totale sicurezza.

All’evento prenderà parte Annalisa Minetti, mentre Alex De Angelis si metterà a disposizione dei ragazzi per portarli in moto tra i cordoli del circuito.

Emozioni in pista e tanto altro

Oltre alle attività in pista che daranno la possibilità a persone con disabilità di assaporare il gusto di uno sport estremo, ad animare la giornata ci saranno anche gonfiabili e giochi per i più piccolo, musica da vivo e una pista con kart biposto. Inoltre a disposizione dei partecipanti (disabili e non) ci saranno anche le attività del Centro di Guida Sicura ACI con gli esperti istruttori a insegnare con esercizi pratici e simulazioni le tecniche di guida sicura e consapevolezza sulla sicurezza stradale.