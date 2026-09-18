Thok All.One Gone: la nuova e-MTB all-mountain pensata per il bikepacking

La gamma di e-bike all-mountain di Thok si arricchisce con All.One Gone, una nuova configurazione dedicata ai viaggi su due ruote a lunga percorrenza. La nuova All.One Gone nasce sulla base tecnica della All.One, la e-MTB in alluminio 6061 T4/T6 presentata lo scorso giugno per celebrare i dieci anni del marchio, ma introduce un elemento fondamentale per chi vuole andare oltre la classica uscita in trail, ovvero un sistema di portapacchi che trasforma la e-MTB in un compagna ideale per bikepacking, weekend fuori porta e avventure in bici di più giorni.

Motore da 250 W e batteria da 800 Wh

La bici Thok All.One Gone conferma le doti di un all-mountain versatile per affrontare percorsi differenti, con 140 mm di escursione posteriore, forcella da 150 mm e geometria regolabile grazie al sistema Flip Chip. La nuova e-bike è spinta dal motore Bosch Performance Line CX da 250 W e 120 Nm di coppia, abbinato a una batteria Bosch PowerTube da 800 Wh, che può essere integrata con un range extender da 250 Wh per allungare ulteriormente l’autonomia.

Dotata di sistemi di carico modulari aeroe

La vera novità della variante Gone riguarda però la dotazione per il trasporto bagagli, sviluppata in collaborazione con aeroe, azienda neozelandese specializzata in sistemi di carico modulari per biciclette. Grazie ai componenti dedicati Spider Front e Rear Rack, Pannier Receiver e Cradle, il ciclista può caricare l’equipaggiamento necessario per affrontare percorsi più lunghi, per poi “scaricare” la bici una volta raggiunta la meta e tornare a una configurazione più leggera e agile per affrontare i terreni più tecnici. Questa configurazione concretizza la filosofia “base camp” che Thok pone al centro della suo approccio progettuale, un approccio sintetizzabile con lo slogan “partire equipaggiati, esplorare, ripartire”.

Componenti da vera avventuriera, prezzo di 4.750 €

Il resto della componentistica di questa e-MTB pronta ai viaggi più lunghi comprende sospensioni SR Suntour, freni Tektro a quattro pistoni con dischi da 203 mm, cambio Tektro Orion a 11 velocità, reggisella telescopico X-Fusion e ruote Thok Drift da 29 pollici.

La nuova All.One Gone è disponibile nelle taglie M, L e XL, esclusivamente nella colorazione Lunar Grey, al prezzo di 4.750 € (IVA inclusa, borse aeroe escluse), presso i rivenditori Thok e sul sito ufficiale thokbikes.com.

Domande frequenti su Thok All.One Gone

Che cos’è la Thok All.One Gone?

La Thok All.One Gone è una e-MTB all-mountain sviluppata per unire le caratteristiche di una bici da trail alla possibilità di affrontare viaggi, bikepacking e avventure di più giorni. Rispetto alla All.One, integra un sistema di trasporto bagagli sviluppato in collaborazione con aeroe.

Qual è l’autonomia della Thok All.One Gone?

La All.One Gone è equipaggiata con una batteria Bosch PowerTube da 800 Wh e può essere abbinata a un range extender da 250 Wh. L’autonomia effettiva varia in base a modalità di assistenza, peso del ciclista, percorso, dislivello e condizioni di utilizzo.

Quanto costa la Thok All.One Gone?

La Thok All.One Gone ha un prezzo di 4.750 euro IVA inclusa. Il prezzo non comprende le borse aeroe. La e-MTB è disponibile nelle taglie M, L e XL.

Quali componenti monta la Thok All.One Gone?

La e-MTB dispone di motore Bosch Performance Line CX da 250 W e 120 Nm, batteria da 800 Wh, 140 mm di escursione posteriore e forcella da 150 mm. La dotazione comprende inoltre sospensioni SR Suntour, freni Tektro a quattro pistoni, cambio Tektro Orion a 11 velocità, reggisella telescopico X-Fusion e ruote Thok Drift da 29 pollici.