Italian Bike Week 2026: al via la quinta edizione della festa a due ruote

La quinta edizione dell’Italian Bike Week apre i suoi battenti. La classica festa di fine estate, dedicata al mondo delle due ruote, è in programma da oggi a domenica 20 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD). Con un programma molto ricco: dai test ride gratuiti degli ultimi modelli presentati, passando per gli Enduro Days e per i mototour proposti dal club di Pordenone. Non mancherà anche la musica e, ovviamente, il cibo con l’area dello Street Food.

Le novità moto da vedere e provare

In primo piano, come dicevamo, ci sono i test ride gratuiti delle ultime novità arrivate dal mercato delle due ruote. Le attività dinamiche si concentreranno soprattutto presso l’Area Stadio, da venerdì punto di partenza delle prove su asfalto, e la Off Road Arena, che sui suoi tracciati sterrati ospiterà a partire da sabato i test dei modelli Adventure, Enduro, Cross e Scrambler. Marchi come Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli e Moto Guzzi saranno protagonisti in strada, ma Can Am e Honda (quest’ultima attraverso il distributore RedMoto) saranno occupate anche sul fronte del fuoristrada assieme ad AJP, Yamaha, KTM e Rieju. Proprio la Casa spagnola presenterà in anteprima assoluta in Italia la nuovissima MR300i 2027. Per partecipare alle prove non è prevista una pre-iscrizione, ma è possibile registrarsi in loco presso gli stand delle singole case.

Tanti appuntamenti

Oltre alle attività delle varie case, sono previsti due eventi esclusivi: una tappa dell’Honda Live Tour 2026 e gli Enduro Days. La prima riporterà a Lignano la Young Riders School, corso di guida dedicato a tutti i neofiti, principianti e giovani a partire dai 16 anni che desiderano percorrere i primi metri ai comandi di una motocicletta. Per i più grandi che amano l’enduro, invece, sabato e domenica è prevista la due giorni di prove libere organizzata MotoClub Sabbadoro.

Inoltre, venerdì sono previste le sessioni di Enduro Moto-Therapy con cui lo stesso club federato FMI coinvolge ragazzi portatori di disabilità in un’esperienza in sella. Infine, le Adventure Ride, i mini-raid proposti venerdì e sabato dall’associazione MV Adventure, offriranno per la prima volta anche la possibilità di pernottare in una location che sarà mantenuta “segreta” fino all’ultimo, una splendida malga nel cuore delle Prealpi Giulie e affacciata sulla Valle del Tagliamento.

Per chi ama la strada, invece, sono previsti i Mototour proposti dal MotoClub FMI Danilo Vian di Pordenone. Nel loro itinerario i partecipanti, che potranno effettuare l’iscrizione direttamente in loco alla IBW, avranno la possibilità di visitare il borgo medievale di San Vito al Tagliamento e l’imbarcadero fluviale del Noncello, ma anche il centro storico di Pordenone per immergersi, infine, tra le pagine di quello che è uno dei festival del libro più celebri e apprezzati in Italia.

Musica e concerti

In una festa non può mancare la musica e all’Italian Bike Week 2026 ce ne sarà per tutti i gusti, grazie al ‘Rally, Race & Rock’ ad ingresso gratuito. Sul palco principale del Villaggio, nell’Area Luna Park, saranno undici le band chiamate a scandire il ritmo del weekend, con un programma che attraversa generi e decenni: dal classic rock all’hard and heavy, dal metal al punk, fino alle sonorità tex-mex, blues e desertiche. Una serie di concerti da giovedì a domenica, accompagnati dai Dj di Radio Easy Rock, radio ufficiale, che terranno compagnia agli appassionati per tutto l’evento.

Quando si svolge l’Italian Bike Week 2026?

La quinta edizione è in programma da oggi a domenica 20 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD), con un calendario dedicato al mondo delle due ruote.

Quali moto si possono provare all’Italian Bike Week?

Sono previsti test ride gratuiti delle novità di Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli e Moto Guzzi su asfalto. Nell’area off road saranno presenti anche Can Am, Honda, AJP, Yamaha, KTM e Rieju.

Quale anteprima moto è prevista?

Rieju presenterà in anteprima assoluta in Italia la nuova MR300i 2027. I test ride non richiedono pre-iscrizione e ci si può registrare direttamente presso gli stand.

Quali altri appuntamenti sono in programma?

Il programma comprende Honda Live Tour, Enduro Days, Adventure Ride, mototour del MotoClub FMI Danilo Vian di Pordenone e il Rally, Race & Rock, con undici band e ingresso gratuito.

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