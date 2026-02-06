T.ur G-Zero Hydroscud: i nuovi guanti moto per sfidare l’inverno [FOTO]

Il rigido inverno mette alla prova i motociclisti, nell’affrontare il freddo e condizioni difficili. Tra le parti del corpo che necessitano di maggiore riparo ci sono le mani, fondamentali per gestire il manubrio, l’acceleratore ed i freni. T.ur presenta una nuova linea di guanti, pensati proprio per quando le temperature diventano più rigide: i nuovi G-Zero Hydroscud e G-Zero Pro Hydroscud.

Le caratteristiche

Questi guanti sono stati realizzati con il sistema Hydroscud, una membrana 100% impermeabile e traspirante, per assicurare protezione e la giusta temperatura. L’imbottitura combina Thinsulate 3M sul palmo e DuPont Comformax sul dorso, garantendo isolamento termico avanzato e la giusta regolazione del calore. La fodera in micropile sul palmo e pile a pelo sul dorso, inoltre, completa l’equipaggiamento per proteggere la mano contro le condizioni climatiche più rigide.

Ormai siamo in un mondo in cui è fondamentale essere sempre connessi, potendo maneggiare lo smartphone anche con i guanti. I nuovi G-Zero presentano un indice compatibile con l’uso dei dispositivi touchscreen, mentre il palmo e le dita sono in 100% pelle, per assicurare sensibilità, grip e resistenza all’usura. Il dorso è proposto con un motivo stampato a nido d’ape. La linea è pensata anche per le donne, con la versione Lady, con la stessa dotazione, ma una calzata femminile.

La versione Pro

I due guanti si differenziano per qualche dettaglio. La versione Pro è più completa ed è dotata di polsino lungo con cinturino antiscalzamento e chiusura manicotto in velcro, per una protezione integrale contro infiltrazioni e spifferi soprattutto nei viaggi a lungo raggio.

Taglie e prezzi

La gamma T.ur G-Zero propone taglie dalla S alla 3XL per il modello maschile e dalla XS alla 2XL per quello femminile, con un prezzo di 94,99 euro per la versione classica e di 99,99 euro per i Pro.