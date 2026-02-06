T.ur G-Zero Hydroscud: i nuovi guanti moto per sfidare l’inverno [FOTO]

Disponibili in versione classica e Pro, anche per le donne

di Fabio Cavagnera 6 Febbraio, 2026

Foto Tur G-Zero Hydroscud - Foto ufficiali

Il rigido inverno mette alla prova i motociclisti, nell’affrontare il freddo e condizioni difficili. Tra le parti del corpo che necessitano di maggiore riparo ci sono le mani, fondamentali per gestire il manubrio, l’acceleratore ed i freni. T.ur presenta una nuova linea di guanti, pensati proprio per quando le temperature diventano più rigide: i nuovi G-Zero Hydroscud e G-Zero Pro Hydroscud.

Le caratteristiche

Questi guanti sono stati realizzati con il sistema Hydroscud, una membrana 100% impermeabile e traspirante, per assicurare protezione e la giusta temperatura. L’imbottitura combina Thinsulate 3M sul palmo e DuPont Comformax sul dorso, garantendo isolamento termico avanzato e la giusta regolazione del calore. La fodera in micropile sul palmo e pile a pelo sul dorso, inoltre, completa l’equipaggiamento per proteggere la mano contro le condizioni climatiche più rigide.

T.ur G-Zero Hydroscud: i nuovi guanti moto per sfidare l’inverno

Ormai siamo in un mondo in cui è fondamentale essere sempre connessi, potendo maneggiare lo smartphone anche con i guanti. I nuovi G-Zero presentano un indice compatibile con l’uso dei dispositivi touchscreen, mentre il palmo e le dita sono in 100% pelle, per assicurare sensibilità, grip e resistenza all’usura. Il dorso è proposto con un motivo stampato a nido d’ape. La linea è pensata anche per le donne, con la versione Lady, con la stessa dotazione, ma una calzata femminile.

La versione Pro

I due guanti si differenziano per qualche dettaglio. La versione Pro è più completa ed è dotata di polsino lungo con cinturino antiscalzamento e chiusura manicotto in velcro, per una protezione integrale contro infiltrazioni e spifferi soprattutto nei viaggi a lungo raggio.

Taglie e prezzi

La gamma T.ur G-Zero propone taglie dalla S alla 3XL per il modello maschile e dalla XS alla 2XL per quello femminile, con un prezzo di 94,99 euro per la versione classica e di 99,99 euro per i Pro.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Tur G-Zero Hydroscud - Foto ufficiali

Tags
Leggi altri articoli in Abbigliamento

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Alpinestars: il catalogo 2019 si espande

Arriva la nuova tuta, un nuovo gilet airbag, nuovi stivali e guanti
Alpinestars presenta diverse novità per il 2019, si parte dalla tuta Racing Absolute Leather Suit, il gilet airbag Tech-Air Street,

Ultime news

Foto

Tur G-Zero Hydroscud - Foto ufficiali Held Renegade 2 - Foto ufficiali MV Agusta Rush Titanio - Foto ufficiali Gamma NIU Italia 2026 KTM 890 SMT 2026 - Foto ufficiali Tucano Urbano - Linea WarmPower Tutte le foto