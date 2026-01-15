T.ur Canyon Hydroscud: la giacca invernale per il turismo [FOTO]

La giacca è un elemento fondamentale per chi viaggia in moto, ancor di più nel periodo invernali, quando essere coperti è d’obbligo ed anche riuscire a ripararsi da eventuale maltempo lungo il proprio tragitto. T.ur presenta la nuova Canyon Hydroscud: un modello pensato per il turismo su due ruote durante l’inverno ed anche nella mezza stagione, quando il meteo è più instabile.

Le caratteristiche

Questa giacca è realizzata con la membrana Hydroscud, 100% impermeabile e traspirante, assicura una colonna d’acqua di 10.000 mm e una traspirabilità di 7.000 g/m²/24h, con l’imbottitura termica removibile, per poter cambiare in base al clima. Non manca la ventilazione, grazie a due prese d’aria anteriori Airflow on Demand e due estrattori posteriori Airflow System, creando un flusso dinamico che permette di modulare la temperatura interna in ogni situazione.

Ovviamente, anche la sicurezza è in primo piano. La Canyon Hydroscud è dotata di protezioni Easyflex livello 2 su spalle e gomiti, trattamento Drop Safe e rinforzi in rete Xtr-M ad alta tenacità. Inoltre, la tasca con zip sul retro del busto consente di integrare il paraschiena CPS livello 2, mentre le zone riflettenti ad alta visibilità aumentano la sicurezza passiva durante i viaggi notturni. Infine, sono presenti tre tasche interne, due tasche frontali impermeabili e un ampio tascone posteriore, per poter riporre tutti i propri oggetti.

Uscita e prezzo

La giacca T.ur Canyon Hydroscud è già disponibile presso i rivenditori del marchio e sullo shop online, in colore Black-Red e nelle taglie dalla S alla 3XL, con un prezzo di 289,99 euro.