SYM: crescita del 12% in Italia, in arrivo altre novità nel 2026

Il 2025 è stato un anno positivo per SYM in Italia. Il marchio di Taiwan, infatti, è cresciuto del 12% nelle vendite nel nostro Paese, con oltre 22.000 immatricolazioni nell’anno in chiusura, con una continua crescita dal 2019 ad oggi. Ed il 2026 porterà numerose novità, per ampliare la gamma.

“Il 2025 ha segnato un punto di svolta, ma è nel 2026 che vogliamo compiere un passo ancora più deciso – ha spiegato Domenico Lojacono, Sales&Marketing Director di SYM Italia – unendo innovazione e identità in un ecosistema digitale più completo e interconnesso. Essere SYM significa non smettere mai di crescere, mai di ascoltare e mai di evolvere”.

I dati del 2025

Entrando più nel dettaglio, SYM Italia consolida la quarta posizione tra i principali player del mercato e, per la prima volta nella sua storia, sale in terza posizione nel ranking nazionale degli scooter targati nel corso dell’anno, raggiungendo l’11% di quota di mercato. La fiducia dei clienti continua a crescere: sono oltre 220.000 gli utenti in totale che hanno scelto SYM in Italia, con immatricolazioni salite costantemente dalle 9.000 registrate nel corso del 2019.

I progetti per il 2026

Il 2026, come detto anche dal dirigente del marchio, sarà un anno ancora più importante per la casa di Taiwan. Verrà aperta una nuova sede italiana, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare la rete nel nostro Paese. Per poter rafforzare servizi post-vendita lungo tutto il ciclo di vita del veicolo, con una maggiore capacità distributiva sia degli scooter che dei ricambi. Ovviamente non mancheranno le novità a due ruote, per ampliare ulteriormente la gamma.