SYM a EICMA 2026: debutta il Maxsym Turbo e arrivano 5 nuovi scooter

SYM, sempre più protagonista del mercato italiano delle due ruote consolidando come uno dei principali player nel segmento scooter del nostro Paese, sceglie il palcoscenico internazionale di EICMA 2026 per svelare le sue più recenti novità. Alla kermesse motociclistica milanese, la Casa taiwanese mette in mostra il suo salto di qualità attraverso sei novità, guidate dall’inedito concept Maxsym Turbo, a cui si affiancano cinque nuovi modelli destinati a rinnovare la gamma scooter di SYM.

SYM Maxsym Turbo

La principale novità del marchio di Taiwan svelata ad EICMA 2026 è il SYM Maxsym Turbo, un concept basato sulla piattaforma Maxsym, che fa da laboratorio su ruote per testare innovazioni e nuove soluzioni tecniche, a partire dall’inedito motore bicilindrico da 465 cc sovralimentato col turbo, che garantisce una coppia piena già ai bassi regimi, con oltre il 40% in più rispetto a un propulsore aspirato di pari cilindrata. Il Maxsym Turbo, che dichiara uno scatto 0-100 km/h in 5,7 secondi, è dotato di elettronica di prim’ordine che comprende ride-by-wire, cornering ABS e TCS, parabrezza elettrico, cruise control, TFT da 7 pollici e app SYM+.

I nuovi modelli HD 200, ADX 200 e Jepardo 300

La gamma di SYM si rinnova con l’arrivo di cinque novità, vale a dire: HD 200, ADX 200, Jepardo 300 e gli aggiornati Jet X 125 e ADXTG 400. Con il SYM HD 200, l’azienda taiwanese riporta nella propria offerta il nome HD su uno scooter a ruota alta equipaggiato con motore monocilindrico da 175 cc che eroga 16,7 CV di potenza, ruote da 16 e 14 pollici, parabrezza alto e dashcam anteriore che registra e salva i video, rendendosi particolarmente utile in caso di incidente.

C’è poi il SYM ADX 200, nuovo entry-level della gamma adventure con i suoi 16,3 CV, telaio in turbi d’acciaio, schermo TFT da 5 pollici e consumi dichiarati di 2,6 l/100 km. Altra novità inedita è il SYM Jepardo 300, scooter compatto per la mobilità urbana che porta nella classe 300 dotazioni tipicamente da cilindrate superiori, come il radar posteriore, per uno veicolo dotato di motore monocilindrico a liquido da 26 CV, doppia dashcam, TFT da 7 pollici con Google Maps, altezza sella di 755 mm e manopole riscaldate su tre livelli.

Si aggiornano i SYM Jet X 125 e ADXTG 400

SYM presenta ad EICMA anche i restyling di due modelli già presenti in gamma. Il primo è il nuovo Jet X 125 che adotta linee estetiche aggiornate, firma luminosa a X con telecamera al centro, nuovo motore monocilindrico raffreddato a liquido da 9,5 kW e 12 Nm con tecnologie anti-attrito, mentre la dotazione di serie include il vano sottosella da 33 litri, la dashcam e il sistema keyless.

Il secondo aggiornamento riguarda il SYM ADXTG 400, modello al vertice della gamma adventure del marchio taiwanese che si rinnova con una dotazione di serie più ricca che, tra le altre cose, prevede i nuovi cerchi a raggi tubeless, due telecamere, manopole riscaldate e top case in alluminio. A livello estetico debutta la nuova colorazione rosso e argento con grafiche che richiamano i profili delle montagne.

Domande frequenti sulle novità SYM a EICMA 2026

Quali sono le novità SYM presentate a EICMA 2026?

SYM presenta a EICMA 2026 sei novità per la propria gamma scooter. La principale è il concept Maxsym Turbo, affiancato dai nuovi HD 200, ADX 200 e Jepardo 300 e dagli aggiornamenti dei modelli Jet X 125 e ADXTG 400.

Che motore ha il nuovo SYM Maxsym Turbo?

Il SYM Maxsym Turbo è un concept equipaggiato con un inedito motore bicilindrico sovralimentato mediante turbocompressore da 465 cc. Secondo i dati dichiarati, il propulsore offre una coppia superiore di oltre il 40% rispetto a un motore aspirato di pari cilindrata e permette allo scooter di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Quali sono le caratteristiche dei nuovi SYM HD 200, ADX 200 e Jepardo 300?

I tre nuovi scooter SYM rispondono a esigenze differenti. L’HD 200 è uno scooter a ruota alta con motore da 175 cc e dashcam anteriore. L’ADX 200 è un modello adventure compatto da 16,3 CV, pensato anche per contenere i consumi. Il Jepardo 300 punta invece sulla mobilità urbana con un motore da 26 CV e una dotazione tecnologica particolarmente ricca, che comprende radar posteriore, doppia dashcam, display TFT da 7 pollici e manopole riscaldabili.

Quali aggiornamenti ricevono i SYM Jet X 125 e ADXTG 400?

Il SYM Jet X 125 si rinnova nel design e introduce un motore monocilindrico da 9,5 kW, oltre a dashcam, sistema keyless e vano sottosella da 33 litri. Il SYM ADXTG 400 aggiorna invece la dotazione con cerchi a raggi tubeless, doppia telecamera, manopole riscaldabili e top case in alluminio, oltre a una nuova colorazione rosso e argento.