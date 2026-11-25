Suzuki celebra un traguardo importato, quello dei cento milioni di unità prodotte a livello globale sommando motocicli e ATV. Un traguardo, raggiunto a luglio 2026, che rappresenta una tappa importante per il costruttore giapponese e che racconta l’evoluzione di successo di un percorso partito nel lontano 1952 e arrivato, oggi, a una cifra che testimonia oltre settant’anni di storia su due e quattro ruote vissuta da assoluto protagonista mondiale.

Dalla bicicletta Power Free alle moto divenute icone

In casa Suzuki tutto comincia con la Power Free, bicicletta motorizzata con propulsore a due tempi da 36 cc, che debuttò nel 1952, che si caratterizzava per la sua innovativa particolarità che consentiva all’utilizzatore di poter scegliere tra pedalata assistita e spinta del motore. Da quel primo veicolo a due ruote, la Casa di Hamamatsu ha costruito una gamma sempre più ampia e capillare, che oggi va dagli scooter per la mobilità quotidiana alle moto di media e grossa cilindrata, con nomi entrati nell’immaginario di ogni appassionato di due ruote, come GSX, V-Strom, DR, Hayabusa e Katana. Non manca anche un importante dimensione sportiva, con la RM-Z450 del motocross, portata al titolo Monster Energy AMA Supercross 2026 da Ken Roczen.

Il pioniere degli ATV

L’avventura nel segmento ATV di Suzuki inizia invece nel 1982, quando la Casa nipponica presentò l’LT125, il primo ATV a quattro ruote al mondo, spinto da un motore quattro tempi da 125 cc. Oggi la gamma KingQuad di Suzuki conta diversi modelli coprendo sia l’uso ricreativo sia quello professionale, soprattutto in settori specifici come l’agricoltura. Gli ATV di Suzuki, che hanno il loro centro produttivo nevralgico in Georgia, negli Stati Uniti, sono venduti in 22 Paesi e territori di tutto il mondo.

I numeri

La produzione cumulativa che ha permesso a Suzuki di superare la soglia dei cento milioni di unità prodotte, raddoppiando il conteggio dopo i 50 milioni del 2004, si divide in 97,4 milioni di motocicli e 2,77 milioni di ATV. Le moto della Casa di Hamamatsu sono commercializzate in ben 109 Paesi e prodotte in 16 stabilimenti situati in diversi Stati, tra cui Giappone, India, Indonesia, Filippine, Cina e Colombia.

Il cliente al centro

Per il presidente del costruttore giapponese Toshihiro Suzuki, il merito sta in una filosofia che risale al fondatore Michio Suzuki: soddisfare ogni esigenza del cliente, con quest’ultimo costantemente messo al centro dello sviluppo dei prodotti della Casa di Hamamatsu. Un principio riassunto nello slogan “By Your Side“, con cui l’azienda giapponese promette di continuare a rispondere alle aspettative degli utenti in ogni angolo del mondo.

Quante moto e ATV ha prodotto Suzuki nel mondo?

Suzuki ha raggiunto quota 100 milioni di unità prodotte a livello globale nel luglio 2026. Il totale comprende 97,4 milioni di motocicli e 2,77 milioni di ATV, confermando il ruolo di primo piano del costruttore giapponese nel settore delle due e quattro ruote.

Quando è iniziata la produzione di moto Suzuki?

La storia di Suzuki nel settore delle due ruote è iniziata nel 1952 con la Power Free, una bicicletta motorizzata equipaggiata con un propulsore a due tempi da 36 cc. Da quel primo modello, l’azienda ha sviluppato una gamma che comprende scooter e motociclette di ogni cilindrata.

Qual è stato il primo ATV prodotto da Suzuki?

Il primo ATV Suzuki è stato l’LT125, presentato nel 1982. Era un quadriciclo a quattro ruote equipaggiato con un motore quattro tempi da 125 cc, che ha segnato l’ingresso della Casa giapponese in un segmento nel quale oggi è presente con la famiglia KingQuad.

In quanti Paesi vengono vendute le moto Suzuki?

Le motociclette Suzuki sono commercializzate in 109 Paesi nel mondo e vengono prodotte in 16 stabilimenti distribuiti in diversi Stati, tra cui Giappone, India, Indonesia, Filippine, Cina e Colombia.