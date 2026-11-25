Dall’avventura senza limiti alla mobilità di tutti i giorni, due caschi del catalogo di BER Racing Europe parlano a motociclisti molto diversi tra loro. Da una parte c’è l’Arai Tour-X5, casco pensato per chi vuole spingersi oltre l’asfalto senza porsi alcun limite per quanto riguarda la tipologia e le condizioni del terreno da affrontare. Dall’altra c’è il NOS NS-1, compagno compatto e dal sapore classico per chi vive la città spostandosi su due ruote.

Arai Tour-X5: parola d’ordine avventura

Completamente riprogettato, il casco Arai Tour-X5, che in quest’occasione vediamo nella grintosa grafica Discovery Blue che combina bianco, rosso, blu e nero, nasce dall’attenzione ossessiva per i particolari che contraddistingue ogni prodotto dell’azienda giapponese. Il Tour-X5 è dotato del nuovo sistema visiera e frontino VAS-A, derivato dal VAS-V del casco RX-7V, che si rimuovono entrambi in pochi secondi, senza necessitare dell’uso di attrezzi, dando così la possibilità di passare con facilità da una configurazione all’altra (On-Road, Off-Road e Adventure). Al tempo stesso la struttura del casco massimizza la capacità d’assorbimento dell’energia in caso d’impatto, garantendo maggiore protezione e sicurezza, mentre il profilo della visiera è stato ridisegnato per migliorare la visibilità, con il sistema antiappannamento affinato per garantire la massima efficacia in ogni condizione.

Rinnovata anche la ventilazione, con la prese d’aria Arai Logo Duct già visto sul casco Quantic, il nuovo spoiler AR, i Delta Duct e la presa d’aria mentoniera con saracinesca regolabile, che dirige il flusso d’aria verso la bocca o la visiera. Tutti gli elementi esterni relativi al sistema di ventilazione del Tour-X5 sono progettati per staccarsi in caso d’urto, riducendo le forze rotazionali a protezione del pilota. Alla calotta esterna in PB-CLC2, il casco di Arai abbina interni completamente removibili, anti-odore e anti-microbici, con deflettore paranaso per chi porta gli occhiali e guanciali FCS per massimizzano il comfort di calzata. Disponibile in cinque taglie dalla XS alla XL, il casco Arai Tour-X5 Discovery Blue viene proposto sullo store online di BER Racing al prezzo promozionale di 866,15 € anziché 1.019 €.

NOS NS-1: il compatto per la città

Compatto e dal design classico, il casco NS-1 di NOS Helmets riunisce tutte le funzioni che ci si aspetta da un casco moderno e pratico per gli spostamenti di tutti i giorni. L’imbottitura interna, con dettagli cuciti a mano, riflette la cura artigianale tipica dei caschi NOS. A completare il quadro ci sono il cinturino micrometrico, il sunvisor integrato e una calotta leggera, ideali per chi cerca dinamismo negli spostamenti urbani quotidiani. In questo caso, il NOS NS-1 viene proposto nella versione Mexican Matt, caratterizzato da grafiche bianche e colorate, che rimandano alla cultura messicana, su fondo nero. Il NOS NS-1 Mexican Matt, disponibile in quattro taglie (XS, M, XL e XXL), può essere acquistato al prezzo promozionale di 119,20 € invece di 149 € di listino.

Quali sono le caratteristiche del casco Arai Tour-X5?

L’Arai Tour-X5 è un casco pensato per l’utilizzo Adventure, stradale e off-road. Dispone del sistema visiera e frontino VAS-A removibile senza attrezzi, ventilazione evoluta, calotta esterna in PB-CLC2 e interni completamente removibili, anti-odore e anti-microbici.

Quanto costa il casco Arai Tour-X5 Discovery Blue?

Il casco Arai Tour-X5 nella grafica Discovery Blue è disponibile sullo store online di BER Racing Europe al prezzo promozionale di 866,15 euro, anziché 1.019 euro di listino. È proposto in cinque taglie, dalla XS alla XL.

Quali sono le caratteristiche del casco NOS NS-1?

Il NOS NS-1 è un casco dal design classico, progettato soprattutto per gli spostamenti quotidiani in città. Tra le sue dotazioni figurano una calotta leggera, il cinturino micrometrico, il parasole integrato e un’imbottitura interna con dettagli cuciti a mano.

Quanto costa il casco NOS NS-1 Mexican Matt?

Il NOS NS-1 nella versione Mexican Matt è proposto da BER Racing Europe al prezzo promozionale di 119,20 euro, contro i 149 euro di listino. È disponibile in quattro taglie: XS, M, XL e XXL.