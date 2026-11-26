Non solo moto e trionfi in pista, Ducati lancia anche la nuova collezione Apparel 2027. Una linea di abbigliamento tecnico, lifestyle e fitness per i motociclisti e per i semplici appassionati della casa di Borgo Panigale. Non solo per quando si è in sella, ma anche per la vita di tutti i giorni e per il tempo libero. Tutte queste novità sono già ordinabili online nello store ufficiale del marchio italiano e disponibili nei prossimi mesi presso la rete di concessionari della casa emiliana.

Le linee Sport, Touring e Urban

Entrando nel dettaglio, sono tre le linee legate all’abbigliamento tecnico: Sport, Touring e Urban. La prima mette in risalto il nuovo giubbino Speed Evo C3, primo modello della linea disponibile anche in versione femminile. Ad affiancarlo, il giubbino Vector interpreta la sportività Ducati attraverso una costruzione che combina pelle bovina, tessuti elasticizzati e protezioni integrate. Non mancano anche due caschi (Speed Evo V3 e Ducati Corse V10), con grafiche firmate Aldo Drudi, e la linea intimo tecnico Cool Down 3, per mantenere l’equilibrio termico durante la guida.

La linea Touring è dedicata alle lunghe percorrenze e mette in primo piano il completo Strada C6, realizzato da Dainese su design Drudi Performance, pensato per adattarsi a differenti condizioni climatiche, grazie alla sua costruzione modulare e alla membrana removibile Gore-Tex. Per completare l’offerta, ci sono i guanti Winter Voyager e l’intimo tecnico Warm Up 3. Infine, per chi va anche fuoristrada la proposta mette in risalto il casco Strada Tour V6, realizzato da Arai, e lo zaino Redline B8 di Ogio, per gli spostamenti di breve e media durata.

Per chiudere, la linea Urban è pensata per chi vive quotidianamente la città e propone il giubbino Tonal C1, disponibile in variante maschile e femminile, la giacca Company C5, quinta evoluzione di un’icona dell’abbigliamento Ducati, e la giacca Outdoor C4, pensata per offrire la massima versatilità. Tra le altre novità, sono presenti la nuova calotta jet Suomy, disponibile nelle varianti Ducati City e Heritage, gli stivaletti Downtown C3 sviluppati con Rev’it e lo zaino Redline B6.

Il mondo del lifestyle

Come dicevamo, questa collezione non prevede solo abbigliamento tecnico, ma anche per tutti i giorni. Felpe, t-shirt, polo, giacche casual e accessori reinterpretano l’identità della casa di Borgo Panigale, con diverse linee: dall’anima racing della linea Ducati Corse Stripe, ispirata al mondo delle competizioni, al metropolitano della collezione Monster Sport Livery, fino allo spirito libero e creativo di Scrambler e alla linea Centenario, che celebra i primi cento anni di storia del marchio.

La novità del 2027, però, è dedicata a chi va in palestra e si allena: la nuova linea Fitness 3.0, sviluppata in esclusiva con Macron. Frutto dell’incontro tra due realtà bolognesi, accomunate dalla ricerca della performance, la collezione è pensata per accompagnare allenamenti e attività outdoor con capi tecnici studiati per garantire comfort e libertà di movimento.

Che cosa comprende la nuova collezione Ducati Apparel 2027?

La collezione comprende abbigliamento tecnico per motociclisti, caschi, accessori, capi lifestyle e una nuova linea dedicata al fitness. L’offerta è pensata sia per chi utilizza abitualmente una moto sia per gli appassionati Ducati che vogliono indossare i colori e lo stile del marchio anche nella vita quotidiana e nel tempo libero. I prodotti sono già ordinabili online sullo store ufficiale e arriveranno nei prossimi mesi anche presso i concessionari.

Quali sono le principali linee di abbigliamento tecnico?

Sono tre: Sport, Touring e Urban. La prima propone, tra gli altri, i giubbini Speed Evo C3 e Vector e i caschi Speed Evo V3 e Ducati Corse V10. La linea Touring comprende il completo Strada C6, realizzato da Dainese con membrana Gore-Tex removibile, mentre Urban offre giacche e accessori pensati per gli spostamenti quotidiani.

Quali novità sono previste per il lifestyle?

La collezione comprende felpe, t-shirt, polo, giacche casual e accessori. Le proposte spaziano dalla linea racing Ducati Corse Stripe a Monster Sport Livery, Scrambler e Centenario, dedicata ai primi cento anni del marchio.

Che cos’è la nuova linea Fitness 3.0?

È la principale novità lifestyle del 2027. Sviluppata in esclusiva con Macron, nasce dalla collaborazione tra due realtà bolognesi e propone capi tecnici pensati per allenamenti e attività outdoor, con particolare attenzione al comfort e alla libertà di movimento.

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