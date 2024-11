Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025: le nuove enduro e supermotard in anteprima a EICMA [FOTO]

A EICMA 2024 Suzuki svela due anteprime mondiali, le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM, due modelli, la prima un enduro e la seconda una supermotard, che hanno fatto la storia recente della Casa di Hamamatsu.

Lanciate sul mercato nel circa una ventina d’anni fa, DR-Z400S nel 2000 e DR-Z400SM nel 2005, le due moto di Suzuki hanno saputo farsi apprezzare per maneggevolezza, versatilità e capacità di non tirarsi indietro di fronte a qualsiasi tipo di terreno. Sulla scia delle loro antenate, le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM ripropongono quelle stesse virtù ma con un’interpretazione moderna e con una serie dotazioni al passo coi tempi.

Design moderno e grintoso

Il design della nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM è stato completamente rivisto con linee ammodernate e aggressive. Spicca il gruppo ottico a LED, oltre alla strumentazione con display LCD. La DR-Z4S viene proposta nelle colorazioni gialla, bianca e grigia, mentre la DR-Z4SM è disponibile in grigio o bianco.

Motore monocilindrico 398 cc brillante ed efficiente

Le due moto di Suzuki montano il motore monocilindrico da 398 cc raffreddato a liquido che eroga 38 CV sulla S e 29,4 CV sulla SM, che è stato aggiornato per ottenere l’omologazione Euro 5+ e garantire prestazioni migliorate. Caratterizzato da una serie di accorgimenti su camme, testata e pistone, il nuovo motore è affiancato da altre soluzioni tecniche come l’adozione della frizione assistita antisaltellamento (SCAS) che garantiscono una migliore erogazione della potenza oltre ad una maggiore efficienza.

Elettronica di alto livello

Sulle nuove Suzuki DR-Z troviamo un elettronica avanzata grazie alla presenza dell’Intelligent Ride System (S.I.R.S.), la suite di sistemi di elettronici di assistenza alla guida che, oltre all’acceleratore elettronico, ride-by-wire, comprende il Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) per scegliere fra tre modalità di guida, il Suzuki Traction Control System (STCS) con due tarature stradali e una specifica per l’off-road, l’ABS disinseribile (solo al posteriore per la DR-ZASM), l’accensione con pulsante a sfioramento Eart Start System.

Ciclistica top

La moto di Suzuki dispongono di telaio a doppia trave in acciaio che è stato riprogettato, sospensioni KYB a lunga escursione regolabili all’anteriore e al posteriore. Sulla DR-Z4S troviamo cerchi a raggi da 21 pollici davanti e da 18 pollici dietro con pneumatici IRC GP-410 semitassellati. La DR-Z4SM invece monta ruote da 17 pollici con pneumatici Dunlop Sportmax Q5A.