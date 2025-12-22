Sixs WB TS3: la maglia lupetto a maniche lunghe per moto e bici
Disponibile con taglie fino alla 4XL, prezzo di 105 euro
Una nuova maglia per chi va in bici ed in moto (ma anche per chi fa sport). Si tratta della Sixs WV TS3, un modello antivento a maniche lunghe, utilizzabile in ogni stagione, in grado di mantenere la regolazione termica del corpo sia con il caldo che con il freddo e unisex. Taglie fino alla 4XL.
Le caratteristiche
Questa maglia è stata realizzata in tessuto Carbon Underwear e presenta una membrana ad alta traspirabilità, morbida e protettiva, che non trattiene il sudore e protegge dall’aria fredda. Il flusso, infatti, è sempre unidirezionale e va dalla pelle verso l’esterno mentre, al contrario, il tessuto resiste al passaggio dell’aria esterno, mantenendo la pelle fresca ed asciutta. Tra le altre caratteristiche, WB TS3 è realizzata in un materiale antistatico ed assicura una protezione solare 50+.
Inoltre, il tessuto ha un punto tessile brevettato che permette la gestione del sudore, che non rimane mai a contatto con la pelle. Grazie, infatti, a delle micro cavità presenti nel tessuto stesso, il sudore viene trasportato all’esterno senza essere assorbito, così da favorire una corretta traspirazione. Infine, grazie al tessuto bielastico e antistrappo, assicura una vestibilità aerodinamica.
Taglie e prezzo
La nuova maglia Sixs WB TS3 è disponibile esclusivamente con il colore nero e con taglie che vanno dalla XS alla 4XL. Come dicevamo, è unisex ed è possibile acquistarla nei negozi Sixs o sul sito ufficiale dell’azienda italiana, con un prezzo pari a 105 euro (IVA inclusa).
