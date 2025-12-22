Sixs WB TS3: la maglia lupetto a maniche lunghe per moto e bici

Una nuova maglia per chi va in bici ed in moto (ma anche per chi fa sport). Si tratta della Sixs WV TS3, un modello antivento a maniche lunghe, utilizzabile in ogni stagione, in grado di mantenere la regolazione termica del corpo sia con il caldo che con il freddo e unisex. Taglie fino alla 4XL.

Le caratteristiche

Questa maglia è stata realizzata in tessuto Carbon Underwear e presenta una membrana ad alta traspirabilità, morbida e protettiva, che non trattiene il sudore e protegge dall’aria fredda. Il flusso, infatti, è sempre unidirezionale e va dalla pelle verso l’esterno mentre, al contrario, il tessuto resiste al passaggio dell’aria esterno, mantenendo la pelle fresca ed asciutta. Tra le altre caratteristiche, WB TS3 è realizzata in un materiale antistatico ed assicura una protezione solare 50+.

Inoltre, il tessuto ha un punto tessile brevettato che permette la gestione del sudore, che non rimane mai a contatto con la pelle. Grazie, infatti, a delle micro cavità presenti nel tessuto stesso, il sudore viene trasportato all’esterno senza essere assorbito, così da favorire una corretta traspirazione. Infine, grazie al tessuto bielastico e antistrappo, assicura una vestibilità aerodinamica.

Taglie e prezzo

La nuova maglia Sixs WB TS3 è disponibile esclusivamente con il colore nero e con taglie che vanno dalla XS alla 4XL. Come dicevamo, è unisex ed è possibile acquistarla nei negozi Sixs o sul sito ufficiale dell’azienda italiana, con un prezzo pari a 105 euro (IVA inclusa).