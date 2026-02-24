Sixs WB TS1 HN: la nuova maglia lupetto per tutte le stagioni

Una nuova maglia lupetto a maniche corte, per tutte le stagioni e per tutte le attività sportive, compreso per chi va in moto o in bicicletta. Stiamo parlando di Sixs WB TS1 HN, un modello antivento, realizzato con il tessuto 4Stagioni Carbon Underwear e adatto sia per gli uomini che per le donne. Già disponibile nei negozi e sul sito, con taglie fino alla 4XL ed un prezzo di 78 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, il nuovo modello Sixs è realizzato col nuovo tessuto WB, con una membrana morbida, protettiva e ad alta traspirabilità progettata per non trattenere il sudore e per schermare l’organismo dall’aria. La tecnologia applicata su tutta la parte frontale, infatti, impedisce che l’aria fredda impatti la zona anteriore del corpo contribuendo così a mantenere una temperatura sempre ottimale. Il passaggio dell’umidità è unidirezionale, dalla pelle verso l’esterno, mentre il tessuto oppone una barriera efficace al flusso d’aria proveniente dall’esterno.

Inoltre, grazie alla costruzione in tessuto bielastico e antistrappo, la maglia assicura una vestibilità aerodinamica senza mai ostacolare i movimenti. Il tessuto 4Stagioni Carbon Underwear aiuta ad allontanare l’umidità dalla pelle, contrastando la formazione dei cattivi odori e lasciando l’atleta asciutto e a proprio agio. È, come dicevamo, la Sixs WB TS1 HN è un modello per tutte le stagioni, ma particolarmente adatta per primavera e autunno, ed è unisex.

Taglie e prezzo

La maglia Sixs WB TS1 HN è disponibile solo in colore nero, con taglie dalla XS alla 4XL e col prezzo di 78 euro. È in vendita nei negozi Sixs e sul sito ufficiale.