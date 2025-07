Sixs SMX V2: il nuovo smanicato per moto e bici per tutto l’anno

Per chi viaggia in moto o si muove in bicicletta, la traspirazione della pelle è fondamentale, in tutte le stagioni dell’anno. Sixs presenta il nuovo smanicato SMX V2, un capo progettato per offrire protezione, durata e traspirabilità, da indossare sotto l’abbigliamento tecnico.

Le caratteristiche

Sixs SMX V2 è stato realizzato in tessuto Carbon Underware, che permette al corpo di rimanere sempre asciutto, per una termoregolazione efficace. Grazie alle microcavità integrate nella trama, il sudore viene convogliato all’esterno senza essere assorbito, favorendo così l’areazione della pelle. Inoltre, favorisce la circolazione dell’aria, per il giusto comfort quando è indossato.

Tra gli altri elementi caratteristici, lo smanicato presenta rinforzi strategici per una durabilità superiore nelle aree a maggiore usura. Inoltre, è realizzato senza cuciture su torso e fianchi, per una vestibilità senza irritazioni. Il capo è composto da composto da polipropilene, poliammide, elastan e fibra di carbonio e presenta una protezione solare SPF 50, rendendolo adatto per affrontare anche le giornate più calde e soleggiate. Come quelle nel pieno dell’estate.

Taglie e prezzi

Lo smanicato Sixs SMX V2 è in vendita presso i concessionari del marchio italiano o sul sito ufficiale, con misure dalla XS alla 4XL, con un listino prezzi pari a 49 euro (IVA inclusa).

Il capo è disponibile in quattro colori: Black Carbon, All Black, Dark Grey/Black e Silver/White.