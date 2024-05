Sixs 4Season, la nuova linea di intimo donna per la pratica sportiva e per andare in moto [FOTO]

Sixs presenta la nuova linea di intimo 4Season dedicata al mondo femminile, pensata e progettare per offrire il massimo del comfort e delle prestazioni durante la pratica sportiva, compreso l’andare in moto.

Unendo stile, funzionalità e vestibilità, i capi della nuova linea 4Season hanno un design sobrio e minimalista, proponendosi come alleato ideale della donna per le avventure in bici, in sella a una moto, in pista, in palestra, o anche, durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

Il tessuto Carbon Underwear

La nuova linea intimo donna Sixs è realizzata in Carbon Underwear (polipropilene, poliammide, elastan e fibra di carbonio), un tessuto che, oltre a offrire elasticità bidirezionale, è antibatterico, isola dall’elettricità statica, si asciuga rapidamente, è termoregolante ed è in grado di portare l’umidità verso l’esterno.

Indumenti disponibili e prezzi

Disponibili nel colore nero e nelle taglie 2XS/XS – S/M – L/XL – 2XL/3X, tra gli indumenti della linea intimo Sixs 4Season troviamo: maglia sagomata con girocollo e maniche lunghe (70 €), smanicato sagomato con sostegno per il seno (45 €), maglia sagomata con girocollo e maniche corte (60 €), canotta con bretelline sottili (45 €), reggiseno senza cuciture (37 €), boxer da donna sagomato con fascia elastica (30 €) e leggins con fascia in vita (55 €).