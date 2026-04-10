SIDI CROSSAIR X: Performance e comfort al top di categoria! [LA PROVA]

Maser (TV) – SIDI è una realtà italiana che non ha bisogno di presentazioni. Che si parli di calzature per il motociclismo o per il ciclismo, fa poca differenza: gli sportivi di tutto il mondo che vogliono ottenere il massimo delle performance, si affidano al prestigioso marchio veneto.

Grazie di cuore a Dino Signori

Al momento della stesura dell’articolo, quel che ci preme fare è ringraziare il fondatore di SIDI, – mancato all’affetto dei suoi cari il 24 marzo 2026 – per la passione e la dedizione che hanno permesso al marchio SIDI di partire dall’Italia per conquistare il mondo intero. Dino Signori, classe 1935, è stato un imprenditore visionario nel mondo calzaturiero del ciclismo e del motociclismo; dedizione e spirito artigianale hanno caratterizzato il suo percorso, uniti all’entusiasmo e alla cura che lo hanno sempre contraddistinto. Fondò SIDI nel 1960 trasformando un piccolo laboratorio artigianale in un marchio di riferimento a livello globale. Queste le parole del CEO dell’azienda, Davide Rossetti: ” Dino Signori non ha solo fondato un’azienda: ha tracciato una strada. Ci ha insegnato che il progresso nasce dall’impegno quotidiano, dal rispetto per le persone e dalla capacità di costruire un domani migliore attraverso il duro lavoro. Il suo lascito continuerà a vivere nei valori che guidano Sidi ancora oggi: passione, ricerca e dedizione, con il desiderio di progredire ogni giorno“. Un imprenditore di quelli “come una volta”, che vivrà per sempre nell’anima dell’azienda.

La solidità del Made in Italy

A questo link trovate la prova delle sneaker SIDI ARX WP, insieme a una descrizione dettagliata del percorso aziendale che ha portato l’azienda, orgoglio di Signori, a diventare la realtà riconosciuta a livello globale che rappresenta oggi. La credibilità è al vertice di ogni progetto, e l’azienda veneta la consolida grazie a nomi di assoluto rilievo nei rispettivi settori: tra i Brand Ambassador figurano Tony Cairoli, Ivan Cervantes e la leggenda del motocross Stefan Everts, forte di 10 titoli mondiali e di un background che racchiude la storia della disciplina. Tra gli atleti supportati troviamo invece nomi noti come Berry Baltus (Moto2), Álvaro Bautista (WSBK), Brad Binder (MotoGP), Gregg Black e Christian Gamarino (Endurance World Championship), il collaudatore ufficiale Ducati Lenovo Michele Pirro e numerose giovani promesse provenienti da MXGP, Supercross, MX2, Moto3, Rally, Enduro, WMX e Trial. Una presenza capillare che accresce la percezione di qualità del brand, apprezzato dagli appassionati di tutto il mondo.

CROSSAIR X: performance elevated

Lo slogan “Performance Elevated” è stato scelto da SIDI perché definisce, in due parole, lo scopo dietro allo sviluppo della massima evoluzione della linea CROSSAIR: innalzare ancora una volta l’asticella delle performance, consentendo il raggiungimento di risultati che vanno oltre. Lo stivale iconico della casa veneta è studiato per gli atleti, grazie ai feedback raccolti negli anni dagli atleti stessi. Qui siamo al top della categoria: Crossair X risponde alle esigenze di tutti gli appassionati, professionisti e non, che cercano una calzatura adatta anche e soprattutto alle condizioni più estreme. Pensato per MXGP e Supercross, è perfetto anche per allenamenti in pista, weekend impegnativi o uscite enduro, sia soft che hard. A questo punto, perché non utilizzarlo anche in modo “ibrido”, magari alla guida di un Supermotard?! In passato ho trascorso parecchi anni nel mondo in cui si guida “di traverso” e i SIDI Crossair 3 con suola SRS erano la mia scelta: la differenza principale rispetto ai Crossair X sta proprio nella suola, sostituibile in pochi minuti con un semplice cacciavite.

Elegante evoluzione

I SIDI Crossair X sono esteticamente molto curati oltre ad essere estremamente all’avanguardia; le protezioni integrate ad altissima resistenza avvolgono lo stivale proteggendolo da urti ed abrasioni senza intaccarne il comfort e la libertà di movimento che lo contraddistinguono. Le fibbie in nylon premium sono solide e molto resistenti sia agli agenti atmosferici che agli stress ai quali vengono sottoposte nell’uso intensivo. Il controllo è totale grazie alla mescola Materiis utilizzata per la suola che garantisce – parola di SIDI – un grip “devastante ed una durata fuori scala”, poco importa cosa si infili sotto di essa. L’interno è costituito da un esoscheletro in fibra di vetro ultra resistente, abbinato ad un sistema anti-iperflessione a tre punti che protegge piede e caviglia anche nelle situazioni più estreme, complice un feeling senza compromessi garantito dall’assenza di cuciture. L’obiettivo di SIDI era quello di creare una calzatura che creasse una connessione con la moto, senza lasciar spazio a giochi o distrazioni che portassero anche solo alla minima perdita di feeling: dopo averli provati, possiamo dire che il target è stato centrato in pieno!

SIDI CROSSAIR X: come sono fatti

Ormai è chiaro: il Crossair X è lo stivale top di gamma della casa veneta, progettato per eccellere nel motocross più estremo ma che si rivela un’ottima scelta per chi cerca un prodotto tecnico di altissimo livello da usare in più discipline. Facendo molto spesso test su strada ed essendo appassionato di Supermotard, mi sono reso conto di quanti rider scelgano SIDI anche per la guida di motardoni stradali come la Hyper 698 mono, la KTM 690 SMC, la GASGAS SM 700 o al Husky 701. Ho quindi pensato di indossarli per il test della nostra Suzuki DR-Z4 SM: non sarà un mostro di potenza ma… consente i numeri e la guida tipici di questo genere di moto. Il colore dei Crossair X in prova è a dir poco spettacolare ma fidatevi che tutta la line-up è bellissima! A catalogo, infatti, sono disponibili tante varianti che spaziano dai più classici total white e total black per arrivare alle versioni Mint – giallo fluo o giallo fluo totale. La qualità percepita è elevatissima: costruzione solida ma leggera, con elementi in plastica ventilata che garantiscono protezione e durata. L’ingresso del piede nello stivale è agevole grazie alle quattro leve con cinghie regolabili, mentre la chiusura superiore in velcro assicura la stabilità della tenuta. L’assenza di cuciture e la forma interna avvolgono perfettamente tibia e caviglia, senza punti di pressione e la chiusura tramite lacci in nylon consente una microregolazione precisa, perfetta per raggiungere il livello di serraggio (e relativo controllo) che si ricerca e che si predilige. Nella zona della caviglia è presente un limitatore di flessione ed estensione, utile per proteggere le articolazioni da movimenti eccessivi generati in situazioni di forte stress come quelli che possono verificarsi durante l’atterraggio da salti molto alti che possono scaturire sollecitazioni violente e soprattutto inaspettate. Il fit è aderente e il controllo totale: un perfetto equilibrio tra protezione e comfort permette di indossarli per tutta la giornata, meglio se abbinati ad una calza tecnica specifica che ne aumenti ancor di più la già ottima capacità di dissipazione del calore. Camminare, accovacciarsi e fare tutti quei movimenti che si fanno nella normalità, vengono agevolati dall’elevata qualità dei materiali utilizzati che proteggono senza rendere i movimenti “difficili”.

CROSSAIR X: come va il top di gamma di SIDI

Una volta in sella, i SIDI Crossair X mantengono le promesse: il feeling – quando si appoggiano i piedi sulle pedane – è diretto e senza filtri grazie anche alla suola Materiis che regala un grip davvero eccellente e che permette di spingere e spostare i piedi senza paura di perdere il controllo. Pedale del freno e del cambio sono immediatamente percepibili grazie alla sensibilità che rimane sempre molto alta. La cosa più importante è provare per bene lo stivale prima dell’acquisto, possibilmente con la calza tecnica che si utilizzerà in abbinata. Un numero troppo grande o troppo piccolo porterà ad una percezione alterata di quel che accade sotto alle nostre suole. Io porto il 43 e nel mio caso, SIDI matcha perfettamente la mia calzata. Seguendo la tradizione, il Crossair X è dotato di numerosissimi parti sostituibili, rendendo facile la riparazione ed estendendone la durata. Che sia la parte posteriore superiore, la protezione tibiale, il limitatore di iperestensione, le leve o il rinforzo metatarsale, basterà un semplice cacciavite per procedere alla sostituzione in totale autonomia. Discorso un po’ più complicato per la suola Materiis – anch’essa sostituibile ma solo in centri specializzati per la riparazione. Difficile che si consumi ma nella guida in stile motard, ci sta che la suola entri più spesso in contatto con l’asfalto e quindi in questa occasione, potrebbe essere necessaria la sostituzione. E’ chiaro che per i motardisti duri e puri la variate Crossfire 3 SRS con suola sostituibile sarebbe l’ideale ma… qui stiamo parlando della versione X, non specifica ma fruibile anche da chi utilizza i supermotard o le adventour tourer moderne anche su strada.

Conclusioni ed utilizzo

Scegliere la taglia corretta è il primo aspetto a cui prestare la massima attenzione: solo così si potrà godere totalmente delle doti di controllo del Crossair X! Il passo successivo è quello di far combaciare bene il velcro di chiusura per poi trovare l’ordine di serraggio dei lacci che più si addice alle nostre abitudini: dopo aver provveduto a questo tipo di “fine tuning”, ci si troverà con addosso una calzatura professionale ma comoda al tempo stesso, capace di dissipare il calore del piede e resistere alle alte temperature generate da motore e scarichi. Dopo i primi utilizzi, il comfort aumenterà ulteriormente. I SIDI Crossair X si dimostrano quindi compagni affidabili nelle situazioni più impegnative, soprattutto in off-road, dove la protezione del rider la fa da padrona. Per utilizzarli, non serve essere atleti professionisti: che siate enduristi, appassionati di fuoristrada o motardisti, troverete in questo stivale un alleato fedele, con il valore aggiunto del Made in Italy e una qualità di altissimo livello, capace di sfidare ogni condizione e… ogni tipo di manetta!

SCHEDA PRODOTTO

Modello SIDI CROSSAIR X

Colore: Messy – Cyan

Numeri disponibili: da 39 a 50

Fit: Regular

Prezzo: 649,00€ (669,00€ versioni RACR 222)

Caratteristiche:

Piastra frontale

Chiusura velcro

Sistema fibbie microregolabili

Sistema anti-estensione

Sistema di cerniere

Suola Materiis – MI2

Tallone anatomico

Inserti metatarsali sostituibili

Informazioni:

Sidi Sport S.r.l.

Via dei Rizzi 2/A

31010 Maser (TV) Italy