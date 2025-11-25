Sena Outstar 2: il nuovo casco jet con comunicazione integrata [FOTO]

Comunicare è sempre più importante, anche quando si viaggia a due ruote. Ma è fondamentale farlo in sicurezza ed è stato, così, presentato il nuovo Sena Outstar 2. Si tratta di un casco jet con il sistema di comunicazione integrato, direttamente in fabbrica. Dunque, con l’interfono già presente e pronto all’uso. Arriverà nei negozi a partire dal mese di dicembre, al prezzo di 269 euro.

“Con Sena Outstar 2 volevamo offrire una soluzione semplice ai motociclisti che non hanno voglia di passare tempo a installare un interfono – sono le parole di Vlada Bokza, responsabile marketing – Tutto è studiato, assemblato e regolato già in fabbrica: indossano il casco, premono un pulsante e funziona. Questa semplicità è ciò che oggi molti si aspettano da un dispositivo connesso”.

Le caratteristiche

Non sono, dunque, necessarie altre operazioni, se non accendere l’interfono e poter comunicare senza problemi. Presenti gli altoparlanti HD di seconda generazione, il Mesh 3.0 con portata fino a 1,2 km, un sistema di riduzione del rumore ed i comandi vocali, per tenere le mani sul manubrio. La batteria da 1000 mAh offre fino a 20 ore di autonomia, ma c’è una funzione di gestione dell’energia, che fa passare il casco in modalità ‘deep sleep’ se non viene utilizzato.

Il casco Sena Outstar 2 è omologato ECE 22.06 e si basa su una calotta in ABS resistente e leggera, abbinata a un EPS multi-densità per ottimizzare l’assorbimento degli urti, con chiusura micrometrica a sgancio rapido. La grande visiera integrale, resistente ai raggi UV e ai graffi, è compatibile con Pinlock, per limitare l’appannamento, ed una visiera parasole integrata. Inoltre, l’interno è removibile e le prese d’aria superiori garantiscono la circolazione dell’aria.

Taglie e prezzo

Questo nuovo casco è disponibile nelle taglie da S a XXL, nei colori nero opaco e bianco lucido, come dicevamo ad un prezzo di 269 euro. Arriverà nei negozi a partire da dicembre 2025.