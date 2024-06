Scrambler Ducati lancia una sfida a tutti i suoi appassionati: nel 2024 arrivano i Days of Joy “Elevation”

Con un format tutto nuovo tornano i Days of Joy, l’esperienza Ducati pensata per offrire una full immersion a tutti gli appassionati dello Scrambler di Borgo Panigale.

A dieci anni dalla rinascita di Scrambler, Ducati lancia una nuova sfida, denominata “Elevation“, ai motociclisti che vogliono mettersi in gioco: tre tappe e l’obiettivo di scalare “virtualmente” il Monte Bianco in sella agli Scrambler.

La sfida Elevation

I partecipanti alla sfida Elevation percorreranno un itinerario studiato che permetterà di raggiungere il dislivello positivo di 4.805 metri, pari all’altezza della vetta più alta d’Italia, il Monte Bianco. L’obiettivo è quello di accumulare il più alto numero di metri di dislivello percorso durante le tre trappe. Coloro che concluderanno almeno uno dei percorsi saranno inseriti nella Days of Joy “Hall of Joy”, chi porterà a termine tutte e tre le tappe riceverà la Days of Joy 2024 Gold Medal, che darà access a contenuti esclusivi della Casa di Borgo Panigale.

Lungo l’itinerario, costruito ad anello, saranno previsti tre base camp per tre soste di relax ed intrattenimento che offriranno esperienze diverse durante il corso della giornata. Per le attività dei Days of Joy saranno a disposizione tutti i modelli della gamma Scrambler 2024, oltre alla possibilità per cinque partecipanti in ogni tappa di prendere parte all’esperienza con il proprio Scrambler.

Tre appuntamenti tra luglio e ottobre

Gli appuntamenti nel calendario 2024 sono tre: il primo nel mese di luglio a Misano (29 luglio), il secondo nel mese di settembre a Roma (21 settembre) e il terzo ad ottobre alle Cinque Terre (19 ottobre). Le iscrizioni sono già aperte e disponibili sulla pagina dedicata del sito Scramblerducati.com, insieme a tutte le informazioni per partecipare