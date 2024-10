Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition: 500 esemplari per i 10 anni di Scambler [FOTO]

Ducati celebra i 10 anni di Scrambler con una versione speciale realizzata in collaborazione con lo storico partner Rizoma. Per il decimo anniversario dalla nascita della moto post-heritage della Casa di Borgo Panigale nasce lo Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition.

Solo 500 pezzi

Si tratta di una vera Ducati da collezione, in serie limitata e numerata in 500 esemplari, caratterizzata da un look elegante e da un design unico, come la sua esclusiva colorazione con finitura in Metal Rose, che insieme ad accessori e dettagli cromatici esaltano l’estetica e l’impatto visivo della moto.

Combinazione cromatica tra Stone White, nero e Metal Rose

La livrea, definita da Rizoma in collaborazione con il Centro Stile Ducati, è basata sull’equilibrio cromatico di Stone White, nero, e Metal Rose. Il serbatoio, il motore, le componenti ciclistiche e dettagli come gli specchietti bar-end, o l’impianto di scarico, esprimono eleganza grazie al nero. Un colore che diventa base per mettere in risalto le finiture Metal Rose, di coperchi, pedane, parabrezza, e creare contrasto con lo Stone White della cover serbatoio e del parafango sportivo.

Disponibile da marzo 2025

Lo Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition beneficia della caratteristiche tecniche dello Scrambler di seconda generazione, nato nel 2023, con cruscotto TFT da 4,3 pollici, motore bicilindrico Desmodue da 73 CV dotato di Ride-by-wire, quickshifter e Riding Modes. Lo Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition arriverà a marzo 2025.