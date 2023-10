Schianto in diretta social, un 17enne muore a Bari sbalzato dalla moto dell’amico

Si trovava seduto dieto su un grosso scooter guidato da un amico tra le strade di Conversano, nel Barese, e stava facendo una diretta Instagram riprendendo la scena col telefonino quando improvvisamente un’auto è sbucata da una strada laterale e ha urtato il mezzo a due ruote facendolo cadere.

L’impatto non ha lasciato scampo al giovane, un 17enne originario di Mola di Bari, che è morto riprendendo tragicamente i diretta social i suoi ultimi istanti di vita.

La dinamica dell’incidente, ferito il conducente dello scooter

Nel tragico incidente stradale, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, l’amico che era alla guida del mezzo è rimasto ferito. Stando alla ricostruzione della dinamica, lo scooter sul quale viaggiano i due ragazzi è stato urtato da una Volkswagen Golf ed è finito a terra. I due giovani sono rovinati sull’asfalto, ma proprio in quel momento arrivava dalla corsia opposta un’altra auto, una BMW che non è riuscita a evitare il 17enne per terra travolgendo e uccidendolo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Il conducente dello scooter è stato trasportato all’ospedale di Monopoli dove gli è stata riscontrata la frattura del femore, ma non è in pericolo di vita.