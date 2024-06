Royal Enfield Test Ride Tour 2024 al via: l’occasione per provare la nuova Himalayan 450 e le altre moto della gamma

Parte il Royal Enfield Test Ride Tour 2024, l’appuntamento itinerante annuale che si svolge in giro per l’Italia che consente di provare in prima persone le novità e l’intera gamma Royal Enfield.

Occhi puntati sulla nuova Himalayan 450

Gli appuntamenti sono per il mese di giugno, luglio e settembre e permetteranno agli appassionati delle due ruote di provare la nuova Himalayan 450, iconica globetrotter capace di passare con grande disinvoltura dall’asfalto della città all’off-road più intraprendente.

Capace di piazzarsi subito tra le prime tre moto più vendute a maggio 2024, ad un solo mese dal suo arrivo in concessionaria, la nuova Royal Enfield Himalayan 450 è senza dubbio la grande protagonista del Test Ride Tour 2024 della Casa indiana.

Gli eventi con Royal Enfield protagonista

Tra gli appuntamenti da segnare in calendario nelle prossime settimane ci sono il VATM all’ippodromo di Varese il 15 e 16 giugno, l’HAT Festival di Sestriere (Torino) il 29 e 30 giugno e l’Eternal City di Roma il 28 e 29 settembre. Oltre all’Himalayan 450 si potranno provare anche tutte le altre moto della gamma Royal Enfield ed immergersi nel mondo del brand con eventi all’insegna dell’experience come il “Summer High Ride” in programma domenica 23 giugno.

Per prenotare il test ride bisogna accedere alla pagina dedicata (qui il link) e selezionare il modello di Royal Enfield nella data e nella città desiderate.