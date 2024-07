Royal Enfield Guerrilla 450: arriva la nuova roadster tutta istinto. Prezzi da 5.350 € [FOTO]

Royal Enfield presenta Guerrilla 450, ultima arrivata nella gamma della Casa indiana. Si tratta una moderna roadster che punta sul ritorno alle origini e sul puro istinto di andare in moto per esaltarsi in ogni condizione di guida.

Moto versatile, intuitiva e reattiva, la Guerrila 450 ambisce ad esaltare la spontaneità di guida delle due ruote in ogni situazione, dal traffico cittadino ai tornanti di montagna, dagli sprint più adrenalinici ai viaggi on the road più rilassanti.

Può già essere ordinata, prezzo di 5.340 €

La nuova roadster viene proposta in tre varianti, Analogue, Dash e Flash, e cinque colorazioni. Già ordinabile sul mercato italiano ad un prezzo che parte da 5.340 €, arriverà in concessionaria a metà agosto.

La Royal Enfield Guerrilla 450 dispone di telaio tubolare a doppia trave in acciaio ed è spinta da un motore Sherpa monocilindrico da 452 cc raffreddato a liquido che eroga 40 CV di potenza a 8.000 giri/min e un 40 Nm di coppia massima a 5.500 giri/min. Al motore è affiancato il cambio a 6 rapporti con frizione assistita antisaltellamento.

Design essenziale, ergonomia che mira al divertimento di guida

Caratterizzata da un’ergonomia che guarantisce una posizione di guida eretta con la possibilità di assumere una posizione leggermente più inclinata e sportiva, la Guerrilla 450 è dotata di sella bench a gradini, serbatoio da 11 litri, fari anteriori a LED, indicatori di direzione con fanalino posteriore integrato e silenziatore alto. Il design minimal, elegante e senza fronzoli punta dritto alla sostanza con un feeling di guida accentuato dalla sella ribassata e dalle pedane in posizione centrale.

Ciclistica e dotazione

La Royal Enfield Guerrilla 450 promette elevati doti di agilità e maneggevolezza grazie alla forcella anteriore telescopica da 43 mm e al monoammortizzatore posteriore di tipo linkage. Pneumatici tubeless da 17 pollici e un interasse di 1.440 mm contribuiscono a incrementa stabilità e controllo della moto.

Nella dotazione della Guerrilla 450 troviamo anche il sistema EMG (Engine Management System) ultra-reattivo, la tecnologia ride-by-wire e del Tripper Dash, la strumentazione con display da 4 pollici con infotainment e connettività con l’app RE.

