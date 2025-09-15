QJMotor SRK921RR: la nuova maxi sportiva da 128 cavalli [FOTO]

Un nuovo modello QJMotor sbarca in Italia. Si tratta della SRK921RR: una maxi sportiva, con allestimento racing ed un motore da 128 cavalli, per prestazioni di rilievo sia su strada che in pista. Già disponibile nelle concessionarie del marchio cinese, con un prezzo di 12.790 euro.

Le caratteristiche

La SRK921RR riprende, a livello estetico, il family feeling delle altre sportive della serie SRK-RR, con il muso affilato con i due proiettori a LED incastonati nella parte bassa del cupolino e la presa d’aria centrale sotto il plexy, per migliorare le prestazioni. Due appendici aerodinamiche sono presenti anche sulla carenatura, mentre il codino è sparato verso l’alto ed il terminale di scarico è denominato ‘a canne di organo’, per sottolineare la natura racing della moto.

Il telaio è a traliccio misto in alluminio, abbinato a sospensioni Marzocchi regolabili di alta qualità, mentre i cerchi in lega sono da 120/70 ZR17 all’anteriore e 190/50 ZR17 al posteriore e l’impianto frenante è Brembo. Non manca la tecnologia, con il display TFT a colori da 5″ con connettività Bluetooth, comandi retro illuminati, presa di ricarica USB, Cruise Control e Dash Cam.

Il motore

La nuova sportiva cinese è spinta dal motore quattro cilindri in linea da 921 cm3, con una potenza di 127,9 cavalli a 10.000 giri. La nuova piattaforma elettronica include acceleratore Ryde by Wire, controllo di trazione, modalità di guida multiple (Normal, Rain e Sport) e sistema ABS Bosch di ultima generazione di tipo Cornering, grazie alla presenza della piattaforma inerziale IMU a sei assi. Il cambio è elettronico bidirezionale, con la presenza della frizione antisaltellamento.

Uscita e prezzo

I primi esemplari della nuova supersportiva di casa QJ sono già disponibili in Italia presso la rete ufficiale QJMotor, al prezzo di listino al pubblico (f.c) di 12.790 euro.