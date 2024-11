QJMotor presenta numerose novità per l’Italia a EICMA 2024

EICMA 2024 è stato il palcoscenico perfetto per le novità di QJMotor, con la presenza dei vertici del brand e una conferenza stampa di apertura. Durante l’evento, QJMotor Italy ha presentato la sua futura line-up per il 2025, che offrirà una gamma variegata destinata a soddisfare le esigenze di motociclisti e scooteristi di ogni età e stile di guida. Il 2024 si prospetta un anno record per il brand in Italia, con quasi 4.000 moto già circolanti e una rete di oltre 100 concessionarie.

QJMotor punterà a un’espansione ulteriore nel 2025. Tra le novità più attese, la SRK900, una naked bicilindrica con motore 904cc e 95 CV, dotata di tecnologie avanzate come strumentazione TFT e impianto frenante Brembo. La SRK900 sarà disponibile in Italia all’inizio del 2025.

Nel 2025, QJMotor farà il suo debutto nel mercato delle 4 cilindri in linea con la SRK921RR, una sportiva da 161 cavalli, sospensioni Marzocchi e freni Brembo. Il modello arriverà in Italia nei primi mesi del 2025, ma il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato. La SRT600SX, una moto da avventura, sostituirà la SRT550SX e sarà disponibile con un motore 554cc, 55cv e un prezzo competitivo di 5.290 euro. L’SRT600SX, equipaggiata con accessori come il para-motore in alluminio e il cavalletto centrale, arriverà a breve.

Inoltre, QJMotor presenterà il FORT4.0, uno scooter GT con motore da 34 CV e un display TFT da 7″, dotato di connessione smartphone e altre tecnologie avanzate. Questo scooter arriverà in Italia a novembre al prezzo di 5.250 euro. Infine, l’MTX300, un altro scooter innovativo, si farà notare per il suo design e dotazioni moderne.

Il nuovo MTX300 di QJMotor è uno scooter versatile con telaio monoscocca, sospensioni anteriori e posteriori regolabili, e motore monocilindrico 249cc da 26 CV. Dotato di sistema frenante ABS, dashboard TFT, illuminazione LED e Start & Stop, offre anche un topcase da 42 litri. Disponibile in Italia da gennaio 2025, il prezzo sarà annunciato a breve. L’SQ16, scooter entry-level con ruote da 16”, motore 125cc da 15 CV e sospensioni efficaci, è disponibile a 2.690 euro con topcase. Inoltre, il SQ20, con motore 175cc, arriverà a 2.740 euro.