QJMOTOR COV 125: la nuova motard per i rider più giovani [FOTO]

QJMOTOR presenta COV 125, la nuova motard pensata per i 16enni che sono alla ricerca di un mezzo a due ruote dal carattere deciso, sportivo e accessibile. Puntando a combinare grinta, stile e divertimento di guida, la QJMOTOR COV 125 è spinta da un motore monocilindrico SOHC a 4 valvole di 124,8 cc raffreddato a liquido, con alimentazione a iniezione elettronica e omologato Euro 5+, che sviluppa 15 CV a 9.500 giri, promettendo brillantezza ed efficienza sia nel traffico cittadino che nella guida più sportiva tra le curve.

Ciclistica curata

La QJMOTOR COV 125 si propone come una vera motard grazie ad una ciclistica particolarmente curata che prevede il telaio a doppia culla in acciaio, la forcella a steli rovesciati, le ruote da 17 pollici con pneumatici sportivi, l’impianto frenante con disco anteriore da 320 mm e disco posteriore da 220 mm. La moto dispone anche di ABS di ultima generazione a garantire stabilità e controllo anche su fondi a bassa aderenza.

Look grintoso che parla ai giovani

Dal punto di vista estetico, la COV 125 si presenta con linee snelle e filanti, sovrastrutture compatte e posizione di guida ergonomica. La moto dispone di serbatoio da 8 litri che si integra con le forme del mezzo, mentre la sella in un unico pezzo agevola la libertà di movimento per una guida più agile e confortevole. Spiccano poi i dettagli curati, grafica grintosa, fari a LED, strumentazione LCD e pneumatici Tubeless a completare un look che strizza l’occhio ai giovani rider.

Disponibilità e prezzo

Già disponibile in concessionaria, la QJMOTOR COV 125 viene proposta nei colori Dynamic Red o Matte Black ad un prezzo di listino di 3.190 €.