QJ SRK 600 RR: nuova sportiva dal gusto classico

Una nuova moto sportiva di media cilindrata che strizza l’occhio al gusto classico, potrebbe essere sintetizzata così la QJ SRK 600 RR, novità presenta dal marchio cinese QJ Motor che si propone con linee moderne ed affilate, oltre ad un avanzato sistema di controllo della stabilità in curva sviluppato da Bosch.

Motore quattro cilindri in linea

Mentre è stata da poco lanciata la gamma QJ Motor sul mercato italiano, la SRK 600 RR fa il suo debutto in Cina nell’attesa di capire se nel prossimo futuro potrebbe arrivare in Europa. La QJ SRK 600 RR è equipaggiata da un motore quattro cilindri in linea da 600 cc che eroga una potenza di 81 CV a 11.000 giri al minuto e una coppia massima di 51 Nm a 10.500 giri al minuto.

Freni Brembo, due modalità di guida

Per quel che riguarda la ciclistica, spicca la robusta forcella a steli rovesciati di KYB e il monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. L’impianto frenante, firmato Brembo, propone un doppio disco anteriore con pinze radiali. La SRK 600 RR ha un peso in ordine di marcia di 225 kg.

Sul fronte elettronico, la nuova moto di QJ Motor dispone di ABS bicanale, controllo di stabilità in curva (MSC) che grazie alla piattaforma inerziale offre diverse funzionalità come l’ottimizzazione del controllo di trazione a moto inclinata e la regolazione del freno motore. La SRK 600 RR offre poi due modalità di guida, il cambio elettrico e il sistema keyless al quale è demandata la gestione dell’intera suite di funzionalità della moto.