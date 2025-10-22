QJ Motor a EICMA 2025: cinque nuovi modelli per l’Italia tra moto adventure, custom, scooter e ATV [FOTO]

QJ Motor, il brand cinese che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’adventouring, è pronta a tornare all’EICMA di Milano dove presenterà cinque novità assolute riservate al mercato italiano. Nello stand QJ Motor allestito al salone motociclistico milanese, in programma dal 6 al 9 novembre, saranno presenti cinque nuovi modelli: SRT 800 RX, SRT 450 RX, SRV 400VS, SQ 350 e SFA 1000.

QJ SRT 800 RX

La nuova QJ SRT 800 RX è la crossover ammiraglia della gamma Adventouring del marchio. Spinta da un motore bicilindrico da 799 cc che eroga 99,3 CV a 9.000 giri, promette prestazioni di livello con una ciclistica votata all’avventura, come sottolineato dalla presenza di ruote da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore, sospensioni a lunga escursione firmate Marzocchi, serbatoio da 21 litri, sella snella, impianto frenante Brembo, ABS disinseribile e controllo di trazione. La nuova SRT 800 RX, che ha un peso a secco di 179 kg, arriverà sul mercato nella primavera 2026 con un prezzo sotto i 9.000 €.

QJ SRT 450 RX

Altra novità è la QJ SRT 450 RX, crossover compatta con motore bicilindrico di 449,5 cc che sviluppa 48 CV a 9.500 giri combinando agilità urbana e attitudine da globtrotter. Dotata di sospensioni a lunga escursione, ruote da 21 e 18 pollici, serbatoio da 18 litri, ABS e controllo di trazione di serie, la moto ha un peso a secco di 177 kg. Sarà disponibile nei primi mesi del 2026, ad un prezzo inferiore ai 6.000 € e sarà guidabile con patente A2.

QJ SRV 400VS

A EICMA 2025 fa poi il suo debutto la QJ SRV 400VS, una nuova custom con motore bicilindrico di 385 cc che eroga 35,4 CV a 8.000 giri. Con un look da vera Bobber, questa moto dispone di serbatoio “a goccia” da 16 litri, ruote da 16 pollici, forcella upside down con generosa protezione sugli steli, parafanghi minimalisti e voluminoso doppio scarico sovrapposto sul lato destro. Caratterizzata da linee nette e da un esclusivo gruppo luci a LED all’anteriore, la SRV 400VS farà il suo debutto sul mercato a inizio 2026 con un prezzo fortemente competitivo, sotto i 5.000 €.

QJ SQ 350

Novità anche per quanto riguarda la gamma scooter di QJ Motor, con il debutto del nuovo modello a ruote alte SQ, l’ammiraglia SQ 350. Dotato di ruote da 16 pollici, il nuovo scooter ha un motore da 330 cc che eroga 29 CV, oltre all’impianto freni con doppio disco, ABS su entrambi gli assi e controllo di trazione. Nella dotazione di serie è previsto il display TFT da 5 pollici con connettività smartphone, l’avviamento keyless, dash-cam, parabrezza e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Il lancio sul mercato italiano del nuovo QJ SQ 350 è previsto per i primi mesi del 2026 con un prezzo inferiore ai 5.000 €.

QJ SFA 1000

A completare la presenza di QJ Motor a EICMA 2025 ci sarà SFA 1000, un nuovo ATV con motore bicilindrico da 975,6 cc che sviluppa 88,4 CV a 7.250 giri e un picco di coppia di 93 Nm a 6.250 giri. Il mezzo progettato per espandere i confini della guida in fuoristrada vanta una ciclistica sviluppata per i terreni più impegnativi, con sospensioni indipendenti a lunga escursione, trazione integrale selezionabile e blocco differenziale. In arrivo a gennaio 2026, QJ SFA 1000 è omologato per la targa agricola T3B, e verrà proposto ad un prezzo sotto i 12.000 €.