Prova Morbidelli T352X: la piccola bicilindrica dal gran gusto

Morbidelli giova di una influenza tutta italiana nei suoi modelli. Nonostante la produzione sia dislocata in Cina, il reparto di ricerca e sviluppo e lo studio di design sono italianissimi, localizzati a Budrio. Dalla sapiente tradizione del marchio e del nostro paese è nata T352X, una moto da turismo leggero per tutti.

Piccola ma completa

Il peso di questa Morbidelli è di 180 kg in ordine di marcia, l’altezza della sella da terra è di 820 mm. Le pedane sono da offroad, al loro interno è collocato un cuscinetto in gomma perché siano confortevoli e comode. Lo strato in gomma è rimovibile per garantire che il metallo appuntito degli appoggi faccia presa sul fondo dello stivale e permetta il giusto controllo anche in presenza di terra e fango. Il reparto sospensioni è formato da una forcella a steli rovesciati da 41mm all’anteriore e da un monoammortizzatore su leveraggi che garantisce una escursione di 56mm. L’unica regolazione disponibile riguarda la molla della sospensione posteriore che è variabile in precarico, utile qualora si voglia affrontare un viaggio con moto carica e due passeggeri in sella.

Le ruote sono tubeless a raggi perimetrali, all’anteriore troviamo uno pneumatico da 110/80 R19 ed al posteriore un 150/60 R17, di serie T352X monta delle Pirelli Scorpion STR, un ottimo copertone 50-50. L’impianto frenante è dotato di ABS, all’anteriore è presente un singolo disco a margherita flottante da 300mm abbinato ad una pinza a quattro pistoncini, sulla ruota posteriore invece è montato un disco da 240mm e una pinza a modulo singolo, qui l’ABS è disinseribile tramite la mappa Off-Road.

Il serbatoio è da 18 litri ed è protetto da un paracolpi in tubolare che fascia tutta la parte frontale, ciò rende più tranquillo anche il neofita durante la guida, soprattutto nel fuoristrada. La fanaleria è full LED, il proiettore anteriore è unico e la sua matrice X-stack con DRL è un inconfondibile marchio Morbidelli, accattivante nel look e funzionale nel pratico. Il cupolino è coprente e regolabile in altezza, dona alla moto un look aggressivo e dona una ottima protezione. Dietro di esso è collocato verticalmente lo schermo TFT da 7” in cui sono mostrate tutti i dati e le statistiche di viaggio.

Dal display di bordo è possibile selezionare le mappe motore ed effettuare il mirroring del proprio smartphone. La navigazione tra i menu dal display e la scelta dei riding mode è possibile tramite intuitivi comandi posti sulle pulsantiere che sono retroilluminate. Se il cellulare o il navigatore sono scarichi nessun problema, la T352X offre una doppia presa USB e USB-C per poter ricaricare comodamente ogni dispositivo.

Motore

Morbidelli T352X è mossa da un brioso bicilindrico raffreddato a liquido da 349,2 cc con distribuzione DOHC a 4 valvole per cilindro. La potenza massima raggiunge i 41,5 CV a 10.500 giri e la coppia erogata a 8.500 giri di 31,5 Nm. L’acceleratore è tradizionale a doppio cavo, nonostante questo la risposta al gas è progressiva e lineare. Il sound è corposo, lo scarico in acciaio dona al gruppo propulsore un look racing e lo integra perfettamente tra le moderne linee di questa Morbidelli. L’omologazione è Euro 5+ ed il consumo medio dichiarato dalla casa è di 4,3 L/100km, ne risulta una discreta autonomia.

Prova

Abbiamo provato la Morbidelli T352X insieme alla T502X, sua sorella maggiore. La grande ci ha stupiti ma forse la piccola ci ha sorpresi ancora di più. In tutta la prova non ha ceduto, è rimasta al passo e soprattutto ci ha fatto allo stesso modo divertire. In strada il feeling di guida e la sua agilità, uniti ad un peso minore ci ha resi completamente padroni del mezzo. La frenata è buona, il freno singolo è generoso e sulla leva il feeling è ottimo.

Tra le curve il motore è molto fruibile e fa scattare la moto tra una piega ed un’altra, nelle strade più scorrevoli si riescono a mantenere velocità consistenti per affrontare dignitosamente anche lunghi trasferimenti. La sella è composta in due parti, la seduta è comoda e la triangolazione con pedane e manubrio non affatica, questo eccesso di comfort lo si paga nella guida in piedi in fuoristrada in cui si raggiunge presto il limite. Le colorazioni disponibili del modello T352X sono nero, bianco e azzurro. Il prezzo per poter salire in sella a questa bicilindrica di casa Morbidelli è di 5.490€ f.c.

SCHEDA TECNICA

Altezza sella: 820 mm

Peso: 180 kg in ordine di marcia

Motore: Bicilindrico 4T DOHC, raffreddato a liquido. Potenza max 41,5 CV a 10500 giri/min

Cilindrata: 349 cc

Cambio: 6 rapporti

Impianto frenante: Ant. da Ø 300 mm Post. da Ø 240 mm con ABS

Pneumatici: 110/80 R19 – 150/60 R17 su cerchi tubeless a raggi perimetrali

Capacità serbatoio: 18 L

Prezzo: a patire da 5.490 € f.c.