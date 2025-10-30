Prova Capi Adventure ed Enduro T.UR: innovazione e stile

Abbiamo messo alla prova alcuni capi della gamma T.UR nel loro habitat naturale: sterrati, terra e guadi. Il nostro tris è composto dalla giacca modulabile J-Three, dai pantaloni Niagara Hydroscudo e dai guanti G-Three 3D.

Giacca ibrida

Si tratta di un capo tecnico nato per l’enduro più specialistico. Lo abbiamo scelto per la sua versatilità e capacità di trasformarsi a seconda delle nostre esigenze. La giacca J-Three nasce da un taglio ben studiato, avvolgente nei punti giusti e più abbondante dove invece serve agio. Sui fianchi sono presenti dei velcri che permettono di adattare la giacca ad ogni corporatura. All’interno, la fodera è in rete e non è presente alcuna imbottitura, il capo è formato da un tessuto in softshell a tre strati che lo rendono antivento ed idrorepellente. Spalle ed esterno manica sono rivestiti dal tessuto Cordura 600D ad alta tenacità, ciò rende la giacca resistente ad abrasioni e sfregamenti.

J-Three offre 3 tasche nella parte frontale, due laterali ed una più piccola sul petto. Sul retro è presente una tasca molto capiente, utile per stivare antipioggia, barrette o alte cose più ingombranti che non serve estrarre rapidamente. Grazie al caratteristico brevetto Arm Link in poche semplici mosse le maniche possono essere rimosse e J-Three si trasforma permettendo maggiore traspirabilità e libertà nei movimenti. Le protezioni su spalle e gomiti sono ventilate e di livello 1, internamente è presente una tasca che permette l’inserimento di un paraschiena di livello 2. Le colorazioni disponibili sono grigio chiaro e nero. Il costo dallo shop online di Tucano Urbano è di 199,99€.

Pantalone tuttofare

I Niagara Hydroscudo sono dei pantaloni a due strati che possono trovarsi a loro agio ovunque. Li abbiamo voluti provare insieme alla giacca J-Three rinunciando ad un pantalone completamente sportivo per beneficiare di un maggiore comfort. Niagara è un capo costituito da due strati, una imbottitura interna rimovibile ed una esterna costituita da Polystron 600D, materiale antivento ed idrorepellente. L’interno gamba e le ginocchia sono costituiti da tessuto elasticizzato Profiber ad alta tenacità, ciò rende il pantalone comodo ma allo stesso tempo resistente alle abrasioni. La membrana interna rimovibile è formata da una imbottitura e da uno strato brevettato 100% impermeabile, l’Hydroscudo®.

La ventilazione è garantita da quattro zip poste sulle cosce e sulle tibie. Niagara non è il pantalone più fresco del catalogo T.UR ma è ottimo per i viaggi e le motocavalcate di mezza stagione. La protezione in caso di caduta è assicurata da inserti Easylex di livello 2, posti sulle ginocchia e di livello 1 sulle anche. Il pantalone è completamente regolabile sia sulla vita che all’altezza della caviglia, la sua forma lo rende ideale per essere calzato sopra ad uno stivale alto, così da proteggere la calzatura da ingressi di acqua ed umidità indesiderati. I Niagara Hydroscudo sono disponibili sono in colorazione nera ad un prezzo di 239,99€

Guanto tecnico e stiloso

A completare l’abbigliamento, un guanto resistente dal look moderno. La struttura combina tessuto elasticizzato e inserti in pelle. Le nocche sono protette da elementi in PU a microiniezione privi di cuciture: più durata e un design distintivo. La calzata è buona e la chiusura con il velcro è ben fatta. Sulla punta dell’indice è presente un rivestimento che permette di interagire con qualsiasi schermo touchscreen senza dover per forza togliere il guanto. Le colorazioni disponibili per il G-Three sono grigia e rossa su sfondo nero, il prezzo è di 79,99€.

Il nostro parere

Tucano urbano è un marchio che vuol dire garanzia, i capi della sua gamma adventure hanno ribadito quanto sostenuto dalla casa di abbigliamento motociclistico negli anni. Abbiamo affrontato alcuni km di fuoristrada ad alte e basse velocità sentendoci a nostro agio e degnamente protetti. La giacca J-Three è comoda e ben fatta, le protezioni morbide non danno fastidio durante le manovre più tecniche, non ci si sente mai goffi ed impacciati. Il triplo strato in softshell è una ottima schermatura contro vento e schizzi d’acqua, asciuga rapidamente e traspira quanto serve per non affannare nei percorsi più tecnici. Il pantalone Niagara ci è piaciuto, non gli abbiamo trovato alcun difetto se non quello di avere delle prese d’aria forse troppo limitate. Risulta un capo da indossare nella stagione invernale o nelle umide giornate autunnali quindi è corretto che non sia super ventilato, non è necessario. Imbottitura e resistenza all’acqua top! I guanti G-Three ci hanno colpito per la loro fattura. Grazie alle protezioni sulle nocche, direttamente iniettate sul tessuto, il guanto risulta comodo ed esteticamente molto accattivante. La calzata è aderente, si riesce ad avere buona sensibilità sulle pulsantiere e sulle leve La digitazione sugli schermi touch invece, soprattutto per lo spessore del guanto, non è molto precisa. In sintesi, il completo ci ha convinti, indossandolo si percepisce l’esperienza di T.UR maturata nelle competizioni e trasferita sui prodotti destinati a tutti gli appassionati.

SCHEDA TECNICA – Giacca J-THREE

Segmento: Adventuring – Enduro

Colore: Grigio, Nero

Tessuto: Softshell e Cordura 600D

Protezioni: CE lv.1 su gomiti e spalle, lv.2 sulla schiena

Costo: 199,99€ dal sito Tucano Urbano

SCHEDA TECNICA – Pantalone NIAGARA HYDROSCUD®

Segmento: Adventuring

Colore: Nero

Tessuto: 2 strati conimbottitura interna in Hydroscud® 100% idrorepellente

Protezioni: EASYFLEX lv.2 sulle ginocchia e lv.1 sulle anche

Costo: 239,99€ dal sito Tucano Urbano

SCHEDA TECNICA – Guanto G-THREE 3D

Segmento: Adventuring – Enduro

Colore: Nero-Grigio, Nero-Rosso

Tessuto: Elastico e pelle sul palmo

Protezioni: Inserti sulle nocche in PU microiniettati senza cuciture

Costo: 79,99€ dal sito Tucano Urbano