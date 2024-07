ProDay 2024 ti porta in pista con le leggende della MotoGP [VIDEO]

L’esclusiva esperienza di girare in pista in sella a un moto racing insieme alle leggende della MotoGP: è la grande novità di ProDay 2024, la track experience nata quattro anni fa da un’idea di Graziano Milone, manager e appassionato di motorsport, che riunisce amici e piloti della MotoGP e della Superbike.

Il 17 luglio a Misano

L’evento di quest’anno, in programma il 17 luglio 2024, permette di girare in pista con i Pro al Misano World Circuit. L’edizione 2024 sarà dunque un’occasione per pochi fortunati che potranno acquistare i pacchetti pista e fare il “Curvone” in scia a Jorge Lorenzo, staccare alla “Quercia” con Michele Pirro o girare il “Tramonto” insieme a Marco Lucchinelli, Dario Marchetti, Mattia Casadei e altri campioni del motorsport.

Test ride ed esclusiva festa in spiaggia a Cattolica

Agli appassionati dei marchi Ducati, Aprilia, Yamaha e Triumph viene inoltre data la possibilità di effettuare un esclusivo test rider in pista con le moto del momento. A concludere la giornata ci sarà il ProDay Beach, una festa esclusiva sulla spiaggia di Cattolica dove i più fortunati potranno incontrare i Vip e condividere con loro la cena con musica dal vivo e Dj set. I pacchetti, acquistabili direttamente sul sito del ProDay, sono disponibili fino ad esaurimento posti.