Pro Day 2023: due giornate di passione per le due ruote [FOTO]

(servizio a cura di Cristiano Morroni)

L’evento promosso da VMoto Limited, azienda produttrice di veicoli elettrici a due ruote di alta qualità, per il 2023 è tornato nel circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico dove nel 2021 venne organizzata la prima edizione. Come gli anni scorsi, anche per il 2023 il Pro Day è stato un evento caratterizzato da due giornate accomunate dalla passione per le due ruote.

Scaldiamo i motori

La prima giornata è stata trascorsa tra i cordoli della pista con dei veri “Pro”, Jorge Lorenzo, Dario Marchetti, Chaz Davies, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi, Tetsuya Harada, Massimo Roccoli ed altri ancora. Tutto è iniziato con un briefing, dove Graziano Milone (president strategie/business development e global CMO) e Dario Marchetti (brand Ambassador) hanno tenuto a sottolineare quanto questa prima giornata sarebbe stata una “experience tra amici” in cui condividere con dei grandissimi di questo mondo la passione tra i cordoli attraverso delle sessioni di test e prove di moto supersportive messe a disposizione dei partecipanti dall’azienda. A contorno dei turni in pista, nel paddock dell’autodromo altre attività parallele hanno arricchito l’evento, come le esibizioni dello stunt Ducati Emilio Zamora, che a bordo di piccoli veicoli elettrici vmoto ha fatto divertire il pubblico, il dj set che è stata una vera “colonna sonora” di tutto l’evento fino a notte fonda, e i test drive della splendida Porsche Taycan, vettura ovviamente elettrica, che ha aggiunto adrenalina ad un evento già di per sé molto efficace.

Vmoto ha messo a disposizione per noi una fantastica Ducati Panigale V2, con la quale abbiamo assaporato al meglio il tracciato romagnolo, godendoci la sua ecletticità in 5 turni bollenti (sia per lo spirito di chi se la è goduta tra i cordoli e lo racconta, che per il clima caldissimo di metà luglio). Una moto bellissima, snella, accogliente e molto efficace che si presta benissimo alla gita sui passi nel week end quanto ad un track Day in pista. E in pista, grazie al suo equilibrio generale ed al temperamento del motore suoerquadro, in mani esperte può tenere il passo di moto ben più potenti che alla guida richiedono più attenzione… e pelo sullo stomaco.Una moto sana sotto tutti i punti di vista, che a fine turno regala sempre un sorriso a chi la guida facendo divertire senza la tensione che i non professionisti incontrerebbero guidando mostri con oltre 200cv.

E’ stato emozionante veder girare (fortissimo) gli ospiti dell’evento, con i quali tra una sessione e l’altra si è potuta scambiare qualche battuta con la semplicità con cui lo facciamo con dei nostri amici incontrati al box. Dario Marchetti poi, in sella ad una fiammante Ducati Panigale V4 allestita biposto, ha accompagnato degli ospiti in un giro in sella con lui (spesso in monoruota) per far assaporare il sapore della pista anche a chi non è avvezzo a questo sport.

Motorsport gala by night

Dopo le sessioni in pista è stato organizzato per i partecipanti all’evento un party sulla terrazza dell’autodromo, sempre accompagnati dall’ottimo dj set messo a disposizione da vmoto. Graziano Milone nel post cena ha presentato tutti i vip (o meglio i PRO) raccontando insieme ad ogni protagonista intervenuto sul palco aneddoti e curiosità sulle loro fantastiche carriere. Il contesto piacevolissimo e coinvolgente ha permesso a tutti gli ospiti di divertirsi fino a notte fonda facendo le ore piccole tra un ballo ed un racconto, quasi sempre legato al fantastico mondo del Motorsport.

VMoto press conference/test ride

Il secondo giorno dei Pro Day 2023 ha preso vita nella sala Rio dell’autodromo Marco Simoncelli, per la Press conference VMoto. Per chi scrive è stato piacevolissimo scoprire quanto il marchio si sia evoluto, e quale sia l’obiettivo di posizionamento sul mercato a breve e medio termine. Graziano Milone ha presentato alcuni dirigenti dell’azienda, ed ognuno ha raccontato per propria competenza VMoto come se stesse parlando di qualcosa di proprio, di familiare. Segno che il progetto è di alto livello come lo staff che contribuisce nella sua realizzazione. Il gruppo è quotato nella borsa australiana ed è leader del mercato degli scooter elettrici nel settore L1 (50cc) con oltre 2000 rivenditori nel mondo. Attualmente si attesta sui 60.000 mezzi all’anno, con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2024.

Fornitore di mezzi elettrici per Ducati MotoGP e Superbike, fornitore di mezzi elettrici per la coppa del mondo moto E ed official supplier per la Porsche Carrera Cup Italia, ad Amsterdam ha fondato la sua filiale europea dove vengono gestiti la logistica, i ricambi, gli accessori e il controllo qualità delle vendite europee. In Italia ha poi sede VMoto soco Italy, che gestisce e coordina tutte le attività internazionali di marketing, comunicazione e sviluppo del design dei nuovi modelli a marchio vmoto. Proprio riguardo quest’ultimo punto è stata attivata una collaborazione con la Pininfarina per il design di nuovi veicoli e lo stesso Graziano Milone ha rappresentato quanto questo progetto stia strutturando se stesso, sempre con maggiore presenza ed attenzione verso il vecchio continente. VMoto lascia percepire notevole spinta e sviluppo con l’incremento di nuovi veicoli green che andranno ad aggiungersi alla gamma attuale, con la volontà di affermarsi come leader di questo settore nei prossimi anni, in cui si prevede un notevole incremento di interesse da parte del pubblico.

Incremento che sarà possibile anche attraverso un accordo con “credit agricole” che permetterà a chi sceglierá VMoto di poter accedere a linee di credito dedicate con semplici passaggi, gestibili in rete in pochissimi minuti. Un designer Pininfarina ha poi stupito il pubblico producendo in pochi minuti sul palco un bozzetto che riprendendo fedelmente il prossimo maxi scooter che verrà presentato ad Eicma 2023, rende l’idea della spinta che l’azienda ha impresso al suo sviluppo, volendo conquistare segmenti premium del mercato elettrico delle due ruote. Oltre ai prodotti per la mobilità urbana, il gruppo offre mezzi specifici per le aziende impegnate nella consegna domicilio, noleggio e nel ride-sharing. Rimandiamo al sito vmotosoco.com per conoscere nel dettaglio la gamma completa del marchio, che abbiamo potuto testare all’interno del circuito Misanino al termine della conferenza stampa.Un breve test con ogni modello, ci ha permesso di saggiare doti già note ai prodotti vmoto, quali maneggevolezza ed alta qualità nella realizzazione anche del più piccolo componente, per armonizzare al massimo il risultato finale con una gamma importante che sposa moltissime esigenze di commuting urbano.

L’opinione di chi già usa VMoto

Al termine del test ride, abbiamo avuto l’opportunità di fare due chiacchiere con chi insieme a VMoto lavora quotidianamente, ricevendo un feedback esterno all’evento, comunque legato ai prodotti appena testati. Cesare di Snap Shot Riccione, notissimo fotografo sportivo, da due anni ha sostituito il suo scooter a motore termico con un prodotto vmoto per girare nei paddock dove scatta foto per passione e lavoro, già da decenni. Si racconta felicissimo del passaggio a VMoto. Con il CUx sponsorizzato Ducati, ha scoperto un mezzo pratico, leggero, compatto e silenzioso ma molto efficace per le esigenze della sua professione.

E come ci racconta sorridendo, (cosa da non sottovalutare) non è affatto male tornare a casa la sera senza puzzare di benzina o non doversi mai preoccupare della manutenzione del motore in un mezzo di lavoro, che grazie al motore elettrico è facile e pratico da utilizzare quanto da caricare, trovandolo sempre pronto, silente quanto efficente al mattino successivo. Cesare è sicuro di non voler tornare più al termico, ed oggi usa il suo scooter vmoto anche per i piccoli spostamenti in Riccone, dove vive con la sua famiglia. Avendo appena provato la gamma 2023, francamente non non abbiamo difficoltà a comprendere e condividere il suo professionalissimo punto di vista.