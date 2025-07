Pompa ad aria Rothewald per moto: leggera, ricaricabile e disponibile su Louis Moto

Controllare e regolare la pressione degli pneumatici è una di quelle abitudini che ogni motociclistica fa bene a metter in pratica prima di uscire in sella alla proprio moto, in particolar modo prima di affrontare un lungo viaggio. Per renderla un’operazione facile, pratica e immediata, Rothewald propone una pompa ad aria compatta, ricaricabile e pronta all’uso da qualsiasi parte ci si trovi durante l’uscita in moto.

Disponibile al prezzo di 49,99 €

La piccola pompa ad aria Rothewald, che permette di evitare le soste alle stazioni di servizio dove spesso i compressori sono guasti o poco affidabili, è in grado di gestire una pressione superiore a 10 bar, funziona in completa autonomia e si ricarica rapidamente tramite porta USB-C. Inoltre grazie alle dimensioni estremamente compatte ed al peso contenuto (meno di 500 grammi) è facilmente trasportabile. La pompa ad aria Rothewald è acquistabile online, in esclusiva, sul sito di Louis Moto al prezzo di 49,99 €.