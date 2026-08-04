Mercato moto e scooter luglio 2026: cresce del 4%, scooter +11% e moto in calo per la prima volta

Anche nel mese di luglio il mercato italiano delle due ruote a motore, che si chiude con un incremento complessivo del 4% rispetto allo stesso mese del 2025, conferma l’andamento a due velocità, come raccontano i dati delle immatricolazioni diffusi da Confindustria ANCMA, con le moto che registrano il primo calo dell’inizio del 2026, segnando -6,51%, mentre gli scooter proseguono la tendenza positiva, con un +11,41%, già evidenziata nei mesi precedenti.

L’Italia si conferma il primo mercato europeo delle due ruote a motore. Secondo i dati ACEM che riguardano il primo semestre 2026, nei principali mercati europei sono state immatricolate 636.000 due ruote a motore (delle quali il 35% solo in Italia), pari ad una crescita del 16,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Scooter +11,6%, moto -6,51%

Entrando nel dettaglio dei dati di mercato, a luglio in Italia sono stata immatricolate 46.605 unità, pari a crescita del 4,01%, la più contenuta dall’inizio dell’anno. Gli scooter per il quinto mese consecutivo fanno segnare un incremento a doppi cifra: +11,41% e 29.657 veicoli immatricolati. Per la prima volta nel 2026, invece, le moto frenano, perdendo 6,51 punti percentuali con 14.9899 immatricolazioni. In flessione anche in ciclomotori con 1.960 unità targate, pari a -9,22%.

Cumulato 2026 in crescita dell’11,6%

La spinta degli scooter mantiene in doppia cifra la crescita anche nel cumulato del 2026, con i primi sette mesi dell’anno che chiudono con 274.788 veicoli immatricolati, pari a un +11,6%. Nonostante la battuta d’arresto di luglio, le moto restano in territorio positivo con 103.354 mezzi targati e una crescita del 5,57%. Bene gli scooter con un incremento del 15,97% e 162.010 unità immatricolate, così come i ciclomotori che segnano +9,21% e 9.424 unità.

Elettrico e quadricicli in recupero

Segnali positivi arrivano anche dal mercato elettrico, che, nei primi sette mesi dell’anno, ha messo in strada 6.717 veicoli, pari a un incremento del 20,59%. A luglio l’elettrico a due ruote è cresciuto per il quinto mese di fila, con 1.340 unità immatricolate che segnano un +20,07% rispetto a luglio 2025.

In forte recupero anche i quadricicli, che a luglio fanno segnare +25,03% e 1.963 unità, che però fanno i conti con le significative perdite dei mesi precedenti, come testimonia il mercato cumulato del 2026 che, con 10.594 veicoli, registra una flessione del 6,46%.