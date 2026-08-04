Mercato moto e scooter luglio 2026: cresce del 4%, scooter +11% e moto in calo per la prima volta

L’Italia si conferma il primo mercato europeo delle due ruote a motore

di Gaetano Scavuzzo 4 Agosto, 2026
Mercato moto e scooter luglio 2026: cresce del 4%, scooter +11% e moto in calo per la prima voltaMercato moto e scooter luglio 2026: cresce del 4%, scooter +11% e moto in calo per la prima volta

Anche nel mese di luglio il mercato italiano delle due ruote a motore, che si chiude con un incremento complessivo del 4% rispetto allo stesso mese del 2025, conferma l’andamento a due velocità, come raccontano i dati delle immatricolazioni diffusi da Confindustria ANCMA, con le moto che registrano il primo calo dell’inizio del 2026, segnando -6,51%, mentre gli scooter proseguono la tendenza positiva, con un +11,41%, già evidenziata nei mesi precedenti.

L’Italia si conferma il primo mercato europeo delle due ruote a motore. Secondo i dati ACEM che riguardano il primo semestre 2026, nei principali mercati europei sono state immatricolate 636.000 due ruote a motore (delle quali il 35% solo in Italia), pari ad una crescita del 16,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Scooter +11,6%, moto -6,51%

Entrando nel dettaglio dei dati di mercato, a luglio in Italia sono stata immatricolate 46.605 unità, pari a crescita del 4,01%, la più contenuta dall’inizio dell’anno. Gli scooter per il quinto mese consecutivo fanno segnare un incremento a doppi cifra: +11,41% e 29.657 veicoli immatricolati. Per la prima volta nel 2026, invece, le moto frenano, perdendo 6,51 punti percentuali con 14.9899 immatricolazioni. In flessione anche in ciclomotori con 1.960 unità targate, pari a -9,22%. 

Cumulato 2026 in crescita dell’11,6%

La spinta degli scooter mantiene in doppia cifra la crescita anche nel cumulato del 2026, con i primi sette mesi dell’anno che chiudono con 274.788 veicoli immatricolati, pari a un +11,6%. Nonostante la battuta d’arresto di luglio, le moto restano in territorio positivo con 103.354 mezzi targati e una crescita del 5,57%. Bene gli scooter con un incremento del 15,97% e 162.010 unità immatricolate, così come i ciclomotori che segnano +9,21% e 9.424 unità.

Elettrico e quadricicli in recupero

Segnali positivi arrivano anche dal mercato elettrico, che, nei primi sette mesi dell’anno, ha messo in strada 6.717 veicoli, pari a un incremento del 20,59%. A luglio l’elettrico a due ruote è cresciuto per il quinto mese di fila, con 1.340 unità immatricolate che segnano un +20,07% rispetto a luglio 2025.

In forte recupero anche i quadricicli, che a luglio fanno segnare +25,03% e 1.963 unità, che però fanno i conti con le significative perdite dei mesi precedenti, come testimonia il mercato cumulato del 2026 che, con 10.594 veicoli, registra una flessione del 6,46%.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Mercato

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

POTREBBE INTERESSARTI

Ultime news

Foto

Suzuki Hayabusa Station FestivalKymco Agility 125 NX IED Torino 2026 - DucatiHonda - Colorazioni 2027 X-ADV - Forza 750 - NC750XSym ADX 300 2026Guanti estivi Held 2026 Tutte le foto