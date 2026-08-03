Michelin Power Days 2026: record di partecipazione tra Mugello e Misano

Si chiude con numeri da record l’edizione 2026 dei Michelin Power Days, l’iniziativa dedicata gli appassionati delle due ruote che ha permesso ai motociclisti di provare in pista le prestazioni dei pneumatici hypersport Michelin in condizioni di utilizzo reale.

Dopo i 330 partecipanti che hanno preso parte alla tappa primaverile del Mugello, l’appuntamento estivo al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha superato ogni aspettativa, richiamando sul tracciato romagnolo oltre 540 piloti e confermando il crescente interesse verso il format e la gamma sportiva del produttore francese. Più di un semplice track day, anche stavolta i Michelin Power Days si sono confermanti un’importante occasione di incontro tra il brand, la rete specializzata e gli appassionati, offrendo la possibilità di testare direttamente i prodotti e confrontarsi con tecnici ed esperti.

La gamma hypersport Michelin protagonista

Nel corso delle due tappe, i partecipanti hanno potuto mettere alla prova l’intera offerta hypersport Michelin: Power GP2, Power Cup 2, Power Performance Slick e Power Slick 2. Particolarmente positivo il riscontro da parte di chi ha utilizzato per la prima volta pneumatici Michelin, con i motociclisti protagonisti in pista che tra le qualità delle gomme testato hanno apprezzato in particolar modo il grip, la costanza delle prestazioni, il feeling all’anteriore e la sicurezza trasmessa in percorrenza di curva. Inoltre molti piloti hanno manifestato l’intenzione di continuare a utilizzare i pneumatici Michelin anche dopo l’esperienza in pista.

La partecipazione di Marco Lucchinelli e Fusto Ricci

“La possibilità di far testare direttamente il prodotto – ha dichiarato Alessandro Panuccio, Responsabile Vendite Moto Michelin – rappresenta uno degli strumenti più efficaci per dimostrare il valore della nostra tecnologia. I feedback raccolti confermano l’apprezzamento per le prestazioni dei nostri pneumatici ipersportivi, con particolare riferimento alla gamma Michelin Power Performance, che rappresenta la base tecnologica di partenza, su cui verranno sviluppati i pneumatici per il nostro prossimo impegno nel Campionato del Mondo Superbike”.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2026 della manifestazione hanno contribuito anche Marco Lucchinelli, campione del mondo della classe 500 nel 1981, e l’ex pilota Honda Fausto Ricci, che ha elogiato le prestazioni delle gomme Michelin Power Cup 2 dopo aver percorso oltre 60 giri in pista, definendole divertenti, efficaci e caratterizzate da un’eccellente resistenza all’usura.