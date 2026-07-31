EICMA 2026, aperta la biglietteria: biglietti in promozione a 15 euro fino al 15 settembre

Si avvicina l’edizione numero 83 di EICMA, la grande esposizione internazionale delle due ruote che ogni anno riunisce migliaia di appassionati del mondo motociclistico, che si terrà a Fiera Milano Rho dal 5 all’8 novembre 2026, con le giornate del 3 e 4 novembre riservati a stampa e operatori del settore.

Promo di lancio

Da alcune ore è stata ufficialmente aperta la biglietteria online di EICMA 2026, dove collegandosi al sito ufficiale eicma.it, è possibile acquistare i biglietti approfittando della promozione di lancio: fino alle ore 12 del 15 settembre il titolo d’ingresso sarà disponibile al prezzo di 15 euro (+1,5o euro di spese fisse di gestione), anziché di 20 euro.

EICMA Riding X Fest a Chignolo Po il 19 e 20 settembre

Il percorso di avvicinamento alla prossima edizione di EICMA si arricchirà anche di una tappa speciale fissata per il 19 e 20 settembre: l’EICMA Riding X Fest. Il nuovo appuntamento, ospitato al Max Land MX Raceway Park di Chignolo Po (Pavia), sarà interamente dedicato al mondo dell’off-road specialistico. L’ingresso all’EICMA Riding X Fest sarà gratuito e offrirà ai visitatori l’opportunità di provare le ultime novità cross ed enduro delle principali Case motociclistiche, vivendo un’esperienza immersiva nel fuoristrada su due ruote.

Format variegato e vincente

L’edizione 2026 ella kermesse sarà inoltre accompagnata dalla campagna di comunicazione “Always the first time. Ogni anno, una scoperta“, che celebra EICMA come il punto di riferimento per scoprire in anteprima prodotti, tecnologie e tendenze che guideranno il futuro del settore motociclistico. Come di consueto, alla manifestazione milanese non mancheranno anteprime mondiali, incontri con i protagonisti dell’industria ed eventi dedicati sia agli operatori sia al grande pubblico.

Per agevolare l’accesso all’evento e incentivare una mobilità più sostenibile, EICMA, confermando un’iniziativa già messo in atto in passato, mette a disposizione oltre 13.000 posti auto gratuiti negli undici parcheggi di interscambio ATM di Milano. Il servizio, riservato alle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre, può essere prenotato gratuitamente durante l’acquisto del biglietto, fino a esaurimento dei posti disponibili.