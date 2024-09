Polestar svela una mountain bike elettrica in edizione limitata [FOTO]

Il marchio automobilistico Polestar ha realizzato, in collaborazione con Allebike, una mountain bike elettrica in edizione limitata che si affianca alla gamma di SUV elettrici ad alte prestazioni composta da Polestar 3 e Polestar 4.

Il frutto della collaborazione tra Polestar e Allebike, azienda svedese specializzata in biciclette di alta gamma, è l’Allebike Elize Polestar Engineered, una mountain bike elettrica a sospensione completa caratterizzata da finitura esterna con colore Space, ammortizzatori e dettagli verniciati in tinta Swedish Gold Polestar.

Bici per la strada e per l’off-road

La bici dispone di sospensioni pneumatiche RXF38 m.2 29 con un’escursione di 170 mm sull’anteriore e TTX2Air con 160 mm di escursione sul posteriore, che sono state regolate e ottimizzate per garantire alla mountain bike elettrica guida coinvolgente ed elevate prestazioni off-road, proprio come i SUV Polestar.

A garantire solidità e reattività, anche in percorsi trail ed enduro, c’è il telaio rigido, progettato su misura, in polimero rinforzato con fibra di carbonio. La configurazione mullet e l’angolo del tubo di sterzo allentato di 64

gradi garantiscono un’ottima stabilità e agilità in discesa, mentre la potenza del motore Shimano EP8, alimentato da una batteria da 750 Wh, promette una spinta efficace in salita. La mountain bike elettrica dispone di serie di forcellino elettrico e cambio con tecnologia Shimano Auto shift.

La mountain bike elettrica Allebike Eliza Polestar Engineered è disponibile sul web shop Polestar Additionals ad un prezzo di listino di 8.900 €.