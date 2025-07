Piaggio Medley 200: uno Scooter agile e brioso [PROVA SU STRADA]

Spostarsi in città è una sfida quotidiana, Piaggio da sempre offre soluzioni ideali per domare il traffico e rendesi agili tra le macchine. Nella sua gamma troviamo modelli e cilindrate adeguate ad ogni tipo di richiesta. Abbiamo provato per alcuni giorni il nuovo Medley 200, lo scooter guidabile con patente A2, agile come un 125 ma con della sostanza in più.

DESIGN FUNZIONALE E CICLISTICA OTTIMIZZATA

Medley 200 è il classico ruote alte a cui Piaggio si è sempre dedicata, in questa edizione è cresciuto nella cilindrata e si è affinato nell’estetica. Questo scooter può essere collocato tra la gamma Agility, economica ed entry level e la gamma Beverly, più raffinata e di maggiore sostanza. Le linee del Medley sono ormai simboliche, riprendono gli elementi caratteristici degli scooter a ruote alte, già affermate ed apprezzate da molti. La fanaleria è full led, all’anteriore troviamo il classico ma efficace fanale singolo che riesce a garantire una buona visuale anche di notte. Il proiettore è inglobato da una scocca che nella sua parte posteriore ospita una strumentazione digitale LCD. Attraverso questo schermo una interfaccia chiara ed intuitiva mostra tutti i parametri di guida del veicolo.

Il telaio ha una struttura monoculla, le quote principali sono azzeccate e ben ottimizzate. La sella è a 799 mm da terra. La pedana è ampia sia in larghezza che in lunghezza, le gambe sono ben coperte e lo spazio frontale è abbastanza per non interferire con il manubrio. Alla guida la posizione in sella è comoda e per nulla affaticante. Medley 200 è dotato di cerchi in lega con copertone tubeless. All’anteriore troviamo una ruota da 100/80 – R16 mentre al posteriore il copertone è più largo e montato su un diametro minore, le sue misure sono 120/70 – R14. L’impianto frenante è abbinato ad un ABS a due canali ben calibrato, l’intervento è deciso ma non fastidioso, dona la sicurezza che serve nel traffico cittadino. Il disco singolo anteriore ha un diametro di 260mm ed è abbinato ad una pinza a doppio pistoncino, al posteriore il disco è da 240mm e la pinza è a singolo pistoncino. L’impianto frenante è interamente dotato di tubi in treccia aeronautica, ciò rende la frenata efficiente anche in condizioni di eccessivo stress.

PRESTAZIONI BRILLANTI CON IL NUOVO MOTORE I-GET

Medley monta il nuovo monocilindrico i-get 4 tempi raffreddato ad aria. Si tratta di un motore Euro 5+ di nuova generazione in grado di erogare 17,7 CV a 8.650 giri ed una coppia massima di 16,5 Nm. Grazie ad una iniezione elettronica appositamente calibrata ed al sistema start&stop automatico i sui consumi (dichiarati secondo ciclo WLTP) sono molto buoni, sfiorano i 2,6l per 100km.

La cilindrata dello scooter in prova è insolita ma ci è piaciuta, sembra a tutti gli effetti di essere alla guida di un agile e scattante 125 equipaggiato con qualche cavallo in più da sfruttare nel momento del bisogno. Più pieno rispetto ad un 150. Il suo grosso pregio è che nel normale e tranquillo utilizzo consumi, vibrazioni e rumore si riducono al minimo rendendo la guida meno stancante.

LA PROVA: AGILITÀ DA 125, SOSTANZA DA CATEGORIA SUPERIORE

La rivisitazione di questo Piaggio a ruote alte è stata mirata e vincente. Medley 200 infatti risulta, dalle forme e dall’agilità uno scooter 125 ma dotato di un motore più allegro e brillante. Tanto si potrebbe scrivere a riguardo ma la caratteristica che più ci ha colpiti è proprio questa. La sella è comoda e spaziosa, le gambe, nonostante l’altezza del nostro tester, sono ben coperte dallo scudo frontale che è ben distanziato dalla seduta. Le pedane del passeggero sono ben posizionate e completamente richiudibili nella guida da solo. Un dettaglio che abbiamo apprezzato è stato lo start&stop (prima volta sulla gamma Medley), funziona bene soprattutto in città in cui, essendo attivato spesso, spegne il motore e ne azzera le vibrazioni. Ciò rende la guida quotidiana meno stressante e stancante.

Nel traffico Medley 200 ci ha più che soddisfatti, è agile, scattante e brillante quando si tratta di fermarsi con prontezza. Fuori città, nei percorsi più veloci lo scooter è stabile e sostenuto. Le velocità massime non sono il suo forte ma ciò non deve essere nemmeno il suo talento primario. Le percorrenze nei tratti extraurbani, per rimanere in una zona di comfort sono attorno ai 110km/h, si può arrivare fino a 130 ma tale velocità è difficile da mantenere per lungo tempo.

Un motore migliorato, una struttura aggiornata ed un look ringiovanito sono le qualità giuste che Piaggio ha sfruttato per rilanciare questo segmento. Il risultato è uno scooter facile e divertente ma con un guizzo in più rispetto al classico 125. Medley è disponibile nelle colorazioni nero abisso e grigio astrale ed il suo prezzo è di 3.999 euro f.c.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni: larghezza 2020 mm, passo 1395 mm, altezza sella 705 mm

Motore: Monocilindrico i-get 4T, raffreddato ad aria. Potenza max 13 kW a 8.650 giri/min

Cilindrata: 174 cc

Cambio: Variatore automatico CVT

Impianto frenante: Ant. da Ø 260 mm Post. da Ø 240 mm con ABS

Pneumatici: 100/80 R16 – 120/70 R14 su cerchi in lega tubeless

Capacità serbatoio: 7 L

Prezzo: a patire da 3.999 € f.c.