Piaggio Liberty 2025: la nuova gamma scooter a EICMA 2024 [FOTO]

Tra le novità di EICMA 2024, aperto al pubblico fino a domenica 10 novembre, c’è anche la nuova gamma di Piaggio Liberty. Uno degli scooter più amati dal pubblico, oltre un milione di esemplari venduti, con novità nello stile ed a livello tecnico, disponibile con motorizzazioni 50, 125 e 150 cc.

Le caratteristiche

A livello estetico, il nuovo Liberty è cambiato soprattutto nel frontale, dove troviamo un nuovo faro a LED a sviluppo orizzontale ed una nuova griglia a nido d’ape, nella ‘cravatta centrale’. I cerchi sono da 16” all’anteriore ed a 14” al posteriore, dove troviamo una linea più snella, grazie ad un nuovo elemento in alluminio, dove può essere posto anche il bauletto, al posto delle maniglie passeggero. Non manca la tecnologia con la nuova strumentazione full LCD ed il dashboard a colori da 5 pollici, per gestire tutte le funzionalità dello scooter, compreso il trip su tragitti e percorrenze.

Il telaio è stato realizzato in tubi d’acciaio ad alta resistenza, con un interasse da 1.350mm per 125 e 150 e 1.370 mm per il 50 cc. L’impianto frenante è costituito da un disco anteriore da 240 mm sul quale agisce una pinza a doppio pistoncino e un tamburo posteriore da 140 mm. Disponibile anche una versione ‘S’, dove i cerchi, così come i fregi, la cornice del faro posteriore e degli indicatori di direzione ed il nuovo logo Liberty, sono rifiniti in nero lucido.

I motori

Tre versione, come dicevamo, per il nuovo Piaggio Liberty. La versione 50cc propone un propulsore 4T, con un dato di consumo dichiarato di 2,5 l/100 km (ciclo WMTC), mentre le versioni 125 e 150 sono spinte da un monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria, con distribuzione monoalbero a camme in testa a 3 valvole. I dati dichiarati di consumo sono rispettivamente di 2,5 litri/100 km per il 125 e 2,7 litri/100 km per il 150 cc, sempre nel ciclo WMTC.