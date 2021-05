Piaggio, Beverly Tour: undici tappe lungo l’Italia per conoscere il nuovo Urban Crossover [FOTO]

Un giro con protagonista il nuovo Piaggio Beverly, in varie località italiane. Iniziando da Genova dal 14 al 16 maggio 2021, sarà possibile provare l’evoluto “Urban Crossover”. Undici le tappe previste nel calendario sino a settembre.

Il nuovo Piaggio Beverly

Due le varianti, partendo dal Beverly con finiture che trasmettono l’eleganza concettuale del modello e il più grintoso allestimento Beverly S. Così come due sono le motorizzazioni.

Lo stile, tenendo presente l’evoluzione nel mondo automobilistico, rimarca una maggiore sportività notando la parte anteriore ridefinita e le forme più tese e scolpite lateralmente, rispetto ai precedenti tratti più sinuosi. La stessa zona retrostante appare più protesa.

L’evoluzione del modello è anche tecnologica, citando in particolare l’adozione di un sistema keyless per l’avvio dell’esemplare.

Come accennato le motorizzazioni sono due. Si tratta di nuovi propulsori Euro 5 da 300 e 400 cc della panoramica hpe (High Performance Engine). Il primo trasmette 19 kW di potenza, il secondo 26 kW. Due unità legate a una ciclistica ulteriormente affinata. Il più prestante Beverly 400 hpe presenta anche un cupolino di serie, un doppio terminale di scarico e pneumatici più larghi, come ricordato.

Indicazioni

Per le modalità di partecipazione e ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la pagina web legata al tour. Nelle varie tappe sarà possibile provare su strada entrambe le versioni del nuovo Beverly, nelle cilindrate 300 e 400 cc, conoscendo così questo mezzo funzionale per il commuting urbano e per gli spostamenti extraurbani.

Il calendario del Beverly Tour, come segnalato, prevede le seguenti tappe:

14-16 maggio – Genova

28-30 maggio – Livorno

4-6 giugno – Roma

11-13 giugno – Napoli

18-20 giugno – Palermo

25-27 giugno – Catania

2-4 luglio – Bari

9-11 luglio – Pesaro

3-5 settembre – Torino

10-12 settembre – Milano

17-19 settembre – Firenze

Foto: Piaggio