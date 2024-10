Peugeot Motocycles: Luca Dalmasso è il nuovo Country Manager per l’Italia

Peugeot Motocycles annuncia la nomina di Luca Dalmasso come nuovo Country Manager per l’Italia.

Con l’ambizione di consolidare la propria presenza sul mercato italiano, Peugeot Motocycles si affida alla capacità di Dalmasso, 36 anni, laureato in Economia e Management all’Università di Torino, che vanta un’approfondita conoscenza del mercato automotive, sia in Italia che all’estero, maturata negli anni di esperienza professionale presso marchi di primaria importanza delle due e delle quattro ruote come Piaggio, Qooder SA, Fiat e Abarth.

Gli obiettivi da raggiungere

Nel suo nuovo incarico Dalmasso lavorerà per il raggiungimento dei principali obiettivi strategici di Peugeot Motocycles in Italia quali: razionalizzare e aumentare la presenza sul territorio della rete di vendita e post-vendita; rientrare nel mercato B2B; entrare concretamente nel segmento EV; aumentare progressivamente le quote di mercato; sviluppare un portfolio di servizi al fine di creare sempre maggiore valore aggiunto al cliente finale.

Le parole di Dalmasso

Dalmasso ha accolto con entusiasmo la nuova avventura professionale dichiarando: “Sono onorato di assumere il ruolo di Country Manager per Peugeot Motocycles in Italia. Insieme al nostro team, lavoreremo per rafforzare la presenza del marchio nel mercato italiano, continuando a innovare e offrire ai nostri clienti soluzioni di mobilità all’avanguardia. Il nostro impegno sarà focalizzato su tre pilastri fondamentali: qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica. L’obiettivo è non solo soddisfare, ma anche superare le aspettative dei nostri clienti, migliorando l’esperienza di guida e contribuendo al futuro della mobilità urbana in Italia. Siamo pronti ad affrontare le sfide del settore motociclistico con passione e determinazione, forti della lunga tradizione di eccellenza e della continua ricerca di soluzioni sostenibili e performanti che caratterizzano il marchio Peugeot Motocycles”.