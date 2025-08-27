Ola Diamondhead: la futuristica moto elettrica arriverà nel 2027 [VIDEO]

Due anni fa venne mostrata per la prima volta e annunciata come concept, ora la Ola Diamondhead si avvicina all’arrivo sulle strade. Le ultime indiscrezioni, infatti, raccontano di un debutto previsto per il 2027, con un prezzo di lancio di poco superiore ai 5.500 euro. Si tratta della futuristica moto elettrica, con sistemi ADAS in stile auto e con prestazioni di primissimo livello.

Le caratteristiche

Il design futuristico si nota immediatamente, quando si osserva questa moto, con la fascia LED anteriore, le linee aggressive, con il manubrio ed il serbatoio in un unico elemento visivo, creando un impatto diverso da tutti gli altri modelli già presenti sul mercato. La Diamondhead, inoltre, è realizzata con elementi pregiati, come l’alluminio e la fibra di carbonio, rendendola più leggera.

Infatti, Ola Electric ha dichiarato un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi, mettendo questo modello tra i più veloci a livello mondiale, compresi quelli endotermici. La moto sarà equipaggiata con la batteria Bharat 4680, ispirata alle soluzioni tecnologiche di Tesla. Con una maggiore densità energetica e, quindi, maggiore autonomia e ricarica più veloce.

ADAS in primo piano

Uno degli elementi principali, tuttavia, riguarda i sistemi di assistenza alla guida. La Diamondhead, secondo quanto affermato dalla casa, sarà equipaggiata con degli ADAS simili a quelli presenti nelle auto di ultima generazione. Dal controllo di crociera adattivo alla frenata assistita, passando per le sospensioni attive, l’ergonomia dinamica e la frenata automatica d’emergenza. Portando la moto ad essere un punto di riferimento nella sicurezza attiva.