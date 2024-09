Nuovo Piaggio MP3 310: la versione più agile e leggera dell’originale scooter a tre ruote [FOTO]

La gamma di Piaggio MP3, il caratteristico scooter a tre ruote, si evolve e si arricchisce con l’arrivo di una nuova versione: Piaggio MP3 310. Ereditando dai fratelli maggiori (le cilindrate 400 e 530) diversi contenuti tecnologici e una presenza ancora più premium, il nuovo Piaggio MP3 310 si presenta come un veicolo compatto, sportivo e dinamico che non rinuncia a un livello di comfort superiore e ai contenuti tipici dei grandi scooter GT.

Design ispirato al mondo automobilistico

Guidabile con la sola patente auto, grazie all’esclusiva tecnologia a tre ruote di Piaggio, il nuovo MP3 310 si distingue radicalmente dai suoi predecessori sul fronte del design, che richiama le ultime tendenze del mondo automobilistico, adottando lo stile premium dei modelli di cilindrata maggiore. Il frontale, totalmente ridisegnato, è più ampio e protettivo e include il nuovo gruppo ottico anteriore full LED a sviluppo orizzontale. Al centro dello scudo spicca la presa d’aria più piccola e sportiva, con griglia tridimensionale a nido d’ape. Nuovo è anche il parabrezza con un forma che ottimizza protezione e ingombro.

Spiccano poi i cerchi con un nuovo disegno a cinque razze sdoppiate e la coda slanciata e filante, che integra con eleganza il comodo maniglione per il passeggero e termina col moderno e curato gruppo ottico posteriore, anch’esso full LED.

Comfort e funzionalità

Su Piaggio MP3 310 troviamo un’interfaccia utente completamente rinnovata, con al centro l’ampia strumentazione con display LCD da 5 pollici che raggruppa tutte le informazioni utili, alle quali se ne aggiungono altre selezionabili attraverso il pulsante Mode sul blocchetto comandi destro. I comandi su manubrio e plancia sono stati riposizionati per risultare più pratici nell’utilizzo.

Sopra la strumentazione c’è un vano portaoggetti dotato di cassetto al cui interno troviamo una presa UBS, comoda per la ricarica dello smartphone o di altri dispositivi. Piaggio MP3 310 è dotato anche di sistema keyless che permette di azionare l’accensione senza dover inserire la chiave, così come l’apertura della sella e dello sportello carburante e l’inserimento del bloccasterzo.

Al comfort contribuisce notevolmente la sella, con seduta su due livelli separati che adotta un nuovo schiumato ed ha una sagomatura ottimizzata per l’appoggio a terra. Ci sono poi pratiche pedane estraibili a rendere più rilassata la posizione del passeggero. Nel capiente vano sottosella c’è spazio per riporre un casco integrale o due demi-jet e altri oggetti.

Allestimenti e colori

Il nuovo Piaggio MP3 310, disponibili in due tinte lucide (Bianco Luna e Grigio Grafite), è proposto anche in versione Sport, contraddistinto da finiture e dettagli ancora più sportivi.

Il look di MP3 310 Sport è reso più grintoso dalla tinte dedicate, Nero Meteora metallizzata opaca, Grigio Mercurio lucido e Blu Zaffiro opaco. L’allestimento Sport è completato da accenti blu, come le cuciture a contrasto sulla sella e le decals sui cerchi neri, mentre le finiture alternano il nero in finitura opaca e lucida. Sulla versione Sport di serie troviamo anche i dischi freno anteriori con profilo a margherita, la pedana con inserti in alluminio e il sistema di connettività Piaggio MIA.

Motore Piaggio 310 hpe

Il nuovo Piaggio MP3 310 è spinto da un nuovo motore monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica che migliora performance e guidabilità, riducendo al contempo rumorosità e consumi. Il propulsore 310 hpe aumenta la cubatura, che passa dai 278 cc del precedente motore 300 hpe a 310 cc, con una potenza massima che sala a 26,4 CV a 7.500 giri e una coppia massima di 27,3 Nm raggiunta a 6.000 giri. Aumenta anche la velocità massima: dai precedenti 120 km/h si sale a 129 km/h.

Grazie al lavoro di downspeeding (potenza e coppia superiori raggiunti a un regime di giri inferiore), il nuovo propulsore porta benefici anche sui consumi, con valori di percorrenza che passano da 31,2 km/l nel ciclo WMTC del precedente 300 hpe a 32,2 km/l.

Il massimo della sicurezza: tre ruote, ABS e ASR

Entrambi i modelli Piaggio MP3 310 adottano di serie il sistema frenante anti bloccaggio ABS integrato dal controllo di trazione ASR (Acceleration Slip Regulation). L’ASR è facilmente disinseribile e garantisce la sicurezza evitando lo slittamento della ruota posteriore su fondi insidiosi, come l’asfalto bagnato. Il sistema ABS a tre canali assicura un elevato controllo del mezzo ed evita il bloccaggio delle ruote in frenata. Alla sicurezza del veicolo contribuiscono anche la tecnologia brevettata Piaggio delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti, ed il dispositivo di blocco della sospensione anteriore.

Connettività Piaggio MIA

Il nuovo Piaggio MP3 310 offre il sistema di connettività Piaggio MIA, di serie sulla versione Sport, che permette di collegare tramite Bluetooth lo smartphone al sistema elettronico di bordo, sfruttando le funzionalità del dispositivo mobile iOS o Android direttamente dal strumentazione digitale del veicolo, anche grazie all’app Piaggio dedicata. Il sistema consente tra le altre cose di visualizzare tutte le notifiche relative alle chiamate in entrata e ai messaggi, oltre a poter gestire le telefonate attraverso l’apposito pulsante per la connettività sul blocchetto comandi destro.