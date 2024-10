Nuove Honda CB1000 Hornet e CB1000 Hornet SP: due maxinaked al top di gamma [FOTO e VIDEO]

Dopo aver riportato in Europa un nome iconico con il lancio della CB750 Hornet nel 2023, alla quale si è successivamente aggiunta la entry-level CB500 Hornet, Honda allarga la gamma con due nuovi modelli top di gamma: CB1000 Hornet e CB1000 Hornet SP.

Le due nuove moto “nude e crude” vanno a completare la gamma che una maxinaked che punta sulla filosofia costruttiva che unisce le prestazioni del motore quattro cilindri in linea ad un telaio progettato per la massima precisione di guida, così da poter garantire divertimento di guida in città, su strade tortuose e sui passi di montagna.

Motore da 152 CV e ciclistica top

Spinta dallo stesso propulsore della CBR1000RR Fireblade 2017-2019, che in questa configurazione sprigiona 152 CV e 104 Nm, la Honda CB1000 Hornet sfrutta un cambio a rapportatura corta, il nuovo telaio perimetrale ad elevata rigidità torsionale, la forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP regolabile e l’impianto frenante con pompa radiale e pinze Nissin ad attacco radiale.

Look snello e sportivo

Sotto il profilo stilistico la CB1000 Hornet è caratterizzata da doppio faro a LED compatto, serbatoio ampio e muscoloso nella parte anteriore, sella con accentuata sciancratura, telaio nero e telaietto posteriore a traliccio che seguono armoniosamente l’andamento di curve e superfici, diventando elemento di design. Sono tre i colori disponibili per la Honda CB1000 Hornet: Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic e Pearl Glare White.

Tecnologia d’alto livello

Dietro il look minimale si nascondono tecnologie di bordo avanzate come il Throttle By Wire, che permette di

scegliere tra 5 Riding Mode (tre con impostazioni predefinite di potenza, freno motore e controllo di trazione e due completamente personalizzabili). Lo schermo TFT a colori da 5 pollici è dotato di connettività Honda RoadSync per smartphone. Per la sicurezza passiva va segnalata la presenza del sistema di frenata di emergenza ESS (Honda’s Emergency Stop Signal).

Honda CB1000 Hornet SP per prestazioni più estreme

Per chi vuole prestazione più elevate, la CB1000 Hornet è disponibile nella versione SP. In questo caso la moto dispone di potenza e coppia che aumentano a 157 CV e 107 Nm grazie alla valvola di scarico RC e all’adozione di soluzioni tecniche come il monoammortizzatore Öhlins TTX36, il quickshifter di serie e le pinze freno ad attacco radiale Brembo Stylema. La Honda CB1000 Hornet SP è disponibile esclusivamente in tinta Mat Ballistic Black Metallic, con ruote in Desert Gold Metallic, foderi forcella e grafiche color oro.