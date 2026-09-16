EICMA Riding X Fest: a Ottobiano il 19 e 20 settembre l’off-road da provare e vivere

Mancano ormai pochi giorni alla prima edizione di EICMA Riding X Fest, il nuovo format firmato EICMA, il salone internazionale delle due ruote che ogni anni si tiene a Milano, che assume una declinazione particolare, completamente dedicata al mondo del fuoristrada specialistico. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre a Ottobiano Motorsport (Pavia), con un programma pensato per riunire appassionati, Case motociclistiche, aziende della filiera e campioni dell’off-road e accompagnare idealmente il pubblico verso EICMA 2026, in calendario dal 5 all’8 novembre a Fiera Milano Rho.

Più di 150 moto disponibili per i test ride gratuiti

La manifestazione permetterà agli appassionati di provare un gran numero di modelli off-road, con i test ride, vero e proprio cuore dell’evento, che coinvolgeranno oltre 150 moto, comprese numerose novità più recenti, disponibili nelle diverse aree di prova. Nell’area test ride ci saranno le moto delle tante Case moto che partecipano all’EICMA Riding X Fest, ovvero Beta, Ducati, Fantic, Gasgas, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Kove, Sherco, Strix e-volution, T-Moto, TM Moto, Vent e Yamaha.

Rappresentanti della filiera e presentazioni delle novità sul palco

All’interno del paddock spazio anche al mondo dell’industria motociclistica, con la presenza di aziende del settore come Acerbis, Airoh, In&Motion, RTech, STM Italy, Talos Performance e Wheelup. Altra area particolarmente attiva dell’evento sarà il palco sul quale, attraverso la conduzione del giornalista Roberto Ungaro, si svolgeranno incontri, interviste e presentazioni con piloti, talent e rappresentanti dell’industria e delle Case, che illustreranno anche le principali novità della gamma 2027.

Campioni dell’off-road protagonisti

Grande attenzione sarà poi riservata ai campioni dell’off-road. Nel week-end a Ottobiano ci saranno Alex Salvini, volto dell’evento e Campione del Mondo Enduro, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Christophe Pourcel. Nella giornata di sabato saranno inoltre presenti anche i piloti italiani della Sei Giorni Internazionale di Enduro, impegnati nell’allenamento sul circuito.

Attività anche per bambini e neofiti

Oltre che agli appassionati più esperti, l’EICMA Riding X Fest guarda anche a chi si avvicina per la prima volta al fuoristrada, attraverso tutta una serie di iniziative specifiche per i più piccoli e per chi si approccia per la prima volta all’off-road, con attività dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni, ai ragazzi dai 14 anni e agli adulti neofiti, con il coinvolgimento di istruttori qualificati grazie alla collaborazione tra Federazione Motociclistica Italiana, EICMA For Kids e Rookie AccademX.

Orari e accessibilità all’evento

L’EICMA Riding X Fest sarà aperto dalle 9 alle 19, con ingresso e test ride gratuiti previa registrazione tramite EICMA Official App. Per partecipare ai test è necessario completare anche la procedura nella sezione “Test Ride” e ottenere il QR Code dedicato. I minorenni che vogliono accedere alla manifestazione e/o partecipare alle attività dovranno essere accompagnati da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Domande frequenti su EICMA Riding X Fest

Quando si svolge l’EICMA Riding X Fest 2026?

L’EICMA Riding X Fest si svolgerà sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 presso l’Ottobiano Motorsport, in provincia di Pavia.

Quante moto sarà possibile provare durante l’evento?

Saranno disponibili oltre 150 moto per i test ride gratuiti, con modelli delle principali Case motociclistiche presenti all’evento.

Come si può partecipare ai test ride dell’EICMA Riding X Fest?

L’ingresso e i test ride sono gratuiti, ma è necessario registrarsi tramite la EICMA Official App, completare la procedura nella sezione “Test Ride” e ottenere il QR Code dedicato.

L’EICMA Riding X Fest è adatto anche a chi è alle prime armi?

Sì. L’evento prevede attività dedicate non solo agli appassionati esperti, ma anche a bambini, ragazzi e adulti neofiti, con programmi specifici e il supporto di istruttori qualificati.